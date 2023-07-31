Гарантії Україні від США: коли реально вони можуть з’явитися і на що вплинуть

Цього тижня Україна розпочне переговори з США щодо двосторонньої угоди надання безпекових гарантій в межах Спільної декларації про підтримку нашої держави.

Політолог Олег Лісний відзначив, що ці переговори – наслідки саміту НАТО в Вільнюсі, в якому брав участь Президент України Володимир Зеленський. Про це політолог розповів 24 Каналу.

Читайте також Поради "охолонути" та фінішна пряма: чи виправдав саміт у Вільнюсі очікування України

Гарні сигнали

Він уточнив, що переговори з США є швидше наслідками того, що не відбулося на саміті Альянсу в липні.

Зараз йде робота над помилками Будапештського меморандуму. Тоді багато держав підтримали Україну та пообіцяли надати гарантії. Але за обіцянками мали бути юридичні кроки.

Політолог про перспективи подальшої безпекової підтримки України з боку США: дивіться відео

Дуже добре, що першими безпекові гарантії нам можуть надати саме США. Це стане сигналом для решти країн. І ми з кожною державою, яка нам пообіцяла ту чи іншу допомогу, маємо юридично укласти певну угоду. Ці юридичні процеси мають завершитись якомога швидше – до закінчення війни. І допомога нам має надаватися в період війни,

– підкреслив Олег Лісний.

Він зауважив, що це дуже гарні сигнали для України, які свідчать, що з'являється динаміка в міжнародному кейсі України, і вона на нашу користь.

Будапештський меморандум Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї було укладено 5 грудня 1994 року. Відповідно до нього Україна набувала статусу неядерної держави та брала на себе зобов'язання ліквідувати всю ядерну зброю, що була розташована на її території. Водночас США, Велика Британія та Росія надавали Україні гарантії безпеки.

Що відомо про переговори між Україною та США щодо безпекових гарантій Києву