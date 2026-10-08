Будуть не лише американці та українці: Зеленський розповів деталі дводенних переговорів у США

Дводенна зустріч української та американської переговорних команд у США буде присвячена питанню посилення протиповітряної оборони. До консультацій також залучать представників європейських та азійських країн.

Про це заявив Володимир Зеленський під час відповідей на запитання в чаті Офісу президента, передає 24 Канал.

Які подробиці надав глава держави щодо запланованої зустрічі в США?

Від української сторони у перемовинах візьмуть участь Буданов, Кислиця, Арахамія та Умєров. З американської сторони на зустрічі очікуються Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

"З американською стороною наші переговорники також пробрифовані. Вони знають, про що їм говорити, які актуальні питання піднімати з американською стороною", – уточнив Зеленський.

За словами президента, до переговорного процесу також планується долучити європейських партнерів. Ключовою метою зустрічі стане обговорення практичних кроків щодо захисту неба.

Обговорення протиповітряної оборони з міжнародними партнерами

Питання протиповітряної оборони українські переговірники обговорюватимуть із європейськими представниками в окремому форматі. Це дозволить детальніше опрацювати нагальні потреби та координацію подальших дій.

Президент також підкреслив, що Київ веде активну комунікацію щодо забезпечення безпеки не лише з Європою та США. Відповідний діалог із цих питань триває і з азійськими країнами.

При цьому, Зеленський наголосив на необхідності активніших дій з боку США. Він вважає, що Дональд Трамп має можливість зробити більше, адже кількість втрат залишається надто високою.

Водночас президент зазначив, що оборонна та фінансова підтримка ЄС може стати чинником, який підштовхне Путіна до переговорів. Однак, за його словами, саме США мають найбільше інструментів для впливу на ситуацію.

У цьому контексті варто згадати й те, що президент України заперечив слова держсекретаря США Марко Рубіо про нібито дипломатичний глухий кут у питанні завершення війни. За словами Зеленського, проблема не у відсутності шляхів для переговорів, а в недостатньому тиску партнерів на Росію.