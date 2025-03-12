Все краще, ніж очікували, – політолог про підсумки переговорів у Джидді
- Переговори України та США у Саудівській Аравії пройшли краще, ніж можна було очікувати. Хоча потрібно подивитися, як все буде надалі розвиватися.
- Ідея про припинення вогню на 30 днів – чудова. Але є питання, які будуть механізми та наслідки за порушення.
- Росія неодноразово порушувала режими припинення вогню після 2014 року.ними даними.
Зустріч українською та американської делегацій в Саудівській Аравії виявилися успішною. Не варто впадати в ейфорію, хоча результати вийшли позитивними.
Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що все дійсно виглядає краще, ніж спочатку очікувалося. Але важливо, як все буде розвиватися далі.
До теми Україна та США завершили переговори в Саудівській Аравії: головні заяви делегацій
Є багато питань
Як наголосив Несвітайлов, тезово все звучить досить непогано. До прикладу, ініціатива щодо 30-денного перемир'я – це прекрасна ідея. Але все одно є багато питань.
Питання полягає в тому, хто і як буде стежити за дотриманням цього перемир'я. Це ж було вже після 2014 року. Ми дотримувалися перемир'я, а Росія його порушувала. Важливо, щоб були продумані механізми та конкретні наслідки за порушення. Поки що таке не обговорювалося,
– підкреслив Несвітайлов.
Також була інформація, що на зустрічі обговорювалися гарантії безпеки для України. Але знову-таки конкретних деталей наразі немає. У цьому випадку важливо, що саме думає про це Дональд Трамп. Саме він ухвалює рішення з боку Сполучених Штатів.
Тут не варто робити поспішних висновків. Важливо почути, що зрештою скаже Трамп. І чи буде він упродовж якогось часу це повторювати, аби ми зрозуміли, що ця думка не є частиною його потоку свідомості, а вона принаймні вкоренилася в межах його середньострокової пам'яті,
– зазначив Несвітайлов.
Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії Сполучені Штати вже відновили військову допомогу Україні та обмін розвідувальними даними.