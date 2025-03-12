Все краще, ніж очікували, – політолог про підсумки переговорів у Джидді

Зустріч українською та американської делегацій в Саудівській Аравії виявилися успішною. Не варто впадати в ейфорію, хоча результати вийшли позитивними.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що все дійсно виглядає краще, ніж спочатку очікувалося. Але важливо, як все буде розвиватися далі.

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Є багато питань

Як наголосив Несвітайлов, тезово все звучить досить непогано. До прикладу, ініціатива щодо 30-денного перемир'я – це прекрасна ідея. Але все одно є багато питань.

Питання полягає в тому, хто і як буде стежити за дотриманням цього перемир'я. Це ж було вже після 2014 року. Ми дотримувалися перемир'я, а Росія його порушувала. Важливо, щоб були продумані механізми та конкретні наслідки за порушення. Поки що таке не обговорювалося,

– підкреслив Несвітайлов.

Також була інформація, що на зустрічі обговорювалися гарантії безпеки для України. Але знову-таки конкретних деталей наразі немає. У цьому випадку важливо, що саме думає про це Дональд Трамп. Саме він ухвалює рішення з боку Сполучених Штатів.

Тут не варто робити поспішних висновків. Важливо почути, що зрештою скаже Трамп. І чи буде він упродовж якогось часу це повторювати, аби ми зрозуміли, що ця думка не є частиною його потоку свідомості, а вона принаймні вкоренилася в межах його середньострокової пам'яті,

– зазначив Несвітайлов.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії Сполучені Штати вже відновили військову допомогу Україні та обмін розвідувальними даними.