Можливо, за 48 годин матимемо результат, – Зеленський про переговори щодо ракет і Starlink

Україна та США провели переговори, торкнувшись теми постачання ракет-перехоплювачів, обміну розвідданими та відновлення роботи Starlink. Президент Володимир Зеленський очікує на перші результати вже протягом найближчих 48 годин.

Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами після переговорів в Осло 19 жовтня.

На які результати розраховує Зеленський?

За словами Зеленського, його розмова з держсекретарем США Марком Рубіо була предметною та конструктивною. За підсумками обговорення сторони вже окреслили подальші кроки.

Як цитує The Guardian, глава держави підкреслив, що прямий контакт із держсекретарем став правильним каналом для розв'язання "делікатних тем". Зокрема, йдеться про постачання ракет-перехоплювачів до Patriot, обмін розвідданими та функціонування Starlink в Україні.

"Можливо, за 48 годин матимемо результат", – зазначив президент.

На запитання журналістів щодо впевненості у досягненні домовленостей із Дональдом Трампом український лідер відповів дипломатично. Зеленський знову звернув увагу на важливість взаємодії зі Сполученими Штатами.

Зеленський також висловив сподівання на продовження діалогу з держсекретарем США, зокрема протягом найближчих 48 годин.

Нагадаємо, США відновили надання розвідувальної інформації Україні. Зокрема, йдеться про системи раннього попередження, що дозволяють завчасно фіксувати пуски російської балістики.