Переговори української та американської делегацій в Ер-Ріяді завершилися, – Умєров

23 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями США та України. Міністр оборони Умєров підбив підсумки зустрічі.

Пізно увечері в неділю міністр оборони у соцмережі "Х" повідомив, що перемовини з американцями завершилися, передає 24 Канал.

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Підсумки зустрічі в Ер-Ріяді

Рустем Умєров розповів, що під час зустрічі з делегацією США вдалося обговорити ключові моменти, зокрема щодо енергетики. Загалом міністр охарактеризував перемовини як "продуктивні та цілеспрямовані".

Чиновник нагадав, що мета Володимира Зеленського – гарантувати справедливий і надійний мир для України, її народу та всієї Європи. "Ми працюємо над тим, щоб ця мета стала реальністю", – додав посадовець.

Нагадаємо, що зустріч делегацій розпочалася близько 18:00. Перед нею міністр розповів, що серед іншого будуть порушені питання щодо безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Саме тому у складі української делегацій до Ер-Ріяду прибули енергетики, а також військові представники морського та повітряного компонентів.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський перед зустріччю в Ер-Ріяді розповідав, що Україна підготує список об'єктів цивільної та енергетичної інфраструктури, по яких Росії буде заборонено бити.

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц зауважував, що на переговорах з українцями та росіянами буде обговорене питання щодо припинення вогню в Чорному морі.

Американський чиновник зазначав, що до укладання мирної угоди близько, як ніколи раніше. Він вказав на те, що США вдалося влаштувати перемовини з росіянами і українцями фактично на одному майданчику. 24 березня, у понеділок, делегація США вже матиме зустріч із представниками країни-агресора.

До слова, у МЗС України заявили, що контактів з росіянами у делегації України у Саудівській Аравії не передбачено.

Нагадаємо, що 18 березня Дональд Трамп розмовляв із Путіним. Російський диктатор нібито погодився на часткове перемир'я і наказав своїм військовим зупинити атаки по енергетиці України. У такий спосіб очільник Кремля лише прагне затягнути мирний процес. Для цього Москва також намагається дискредитувати Київ в очах союзників. Так, окупанти самі обстріляли свою газову станцію "Суджа", але звинуватили українських військових.