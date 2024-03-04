Переговори про вступ почнуться не раніше червня: в Єврокомісії пояснили слова фон дер Ляєн

В Єврокомісії підтвердили, що мають наміри представити проєкт переговорної рамки для України вже цього місяця, втім це не означатиме офіційного старту переговорів.

Про це заявив речник ЄК Ерік Мамер, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Таким чином в ЄК прокоментували різні заяви Урсули фон дер Ляєн щодо узгодження переговорних рамок для України.

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Раніше під час конференції у Брюсселі вона заявила, що рамки будуть готові після виборів в Європарламент, до середини червня. А під час візиту до Києва фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія розробить переговорну рамку до середини березня.

Коли можливе затвердження переговорної рамки

Речник Єврокомісії Мамер зазначив, що середина червня – це припущення фон дер Ляєн, коли Європейська Рада може затвердити остаточний формат рамки. Лише після цього може бути скликала міжурядова конференція, яка ознаменує офіційний старт переговорів.

Питання полягає в тому, і це також малося на увазі в її відповіді, коли Рада буде в змозі ухвалити рамки, і її найкращим припущенням було те, що це станеться пізніше,

– сказав Ерік Мамер.

В Єврокомісії наголосили, що ухвалення переговорних рамок – це компетенція Європейської Ради, яка має одноголосно схвалити пропозицію ЄК. Чи буде це питання на порядку денному під час саміту ЄС, який відбудеться 21 – 22 березня – в Єврокомісії не коментують. Там кажуть, що після ухвалення рамок має відбутися перше засідання міжурядової конференції, яку скликає країна, що головує в Раді ЄС.

Зазначимо, якщо європейські лідери ухвалять переговорну рамку упродовж червня, то найімовірніше скликання міжурядової конференції буде залежати від Угорщини. Ця країна буде головувати в Раді ЄС з 1 липня.

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Україна сподівається отримати переговорну рамку вже в березні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції сьогодні, 4 березня, повідомив, що Україна може отримати переговорну рамку щодо вступу в Європейський Союз ще до кінця цього місяця.

Сьогодні ми на етапі отримання відповідної переговорної рамки від Єврокомісії. Сподіваюсь, що в березні ми її отримаємо. Ми також працюємо над початком перемовин з Єврокомісією, з Євросоюзом про вступ України,

– заявив Шмигаль.

. Переговорна рамка – це технічне завдання яке охоплює різноманітні аспекти майбутніх перемовин про членство в ЄС з країною-кандидатом.

Прем'єр також зазначив, що перемовини будуть передбачати проведення відповідного скринінгу.

"Першим ми просили ЄК на кордоні з Польщею розпочати скринінг аграрної сфери. Цей скринінг буде складатись з трьох напрямків. Поговорили про це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час її візиту до Києва нещодавно", – розповів він.

Він сподівається, що це змінить підхід Єврокомісії. Прем'єр пояснив, що скринінг потрібний для того, щоб Україна продемонструвала, що ми експортуємо в Європу товар, аграрну продукцію належної якості, що статистика відповідає правді, чинним умовам.

Ми звичайно ж працюємо над тим щоб, це відбулося вже в березні – переговорна рамка і відкриття першого скринінгу. Перших кроків по перемовинах. Відповідно це такий вже юридично крайній крок перед безпосередньо політичним рішенням про прийняття країни в ЄС,

– заявив прем'єр.

Переговори щодо вступу України в ЄС