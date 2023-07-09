Після виходу ЗСУ на межі Криму Путін може почати благати про переговори, – Зеленський

Президент України вкотре констатував, що наша держава ніколи не поступиться Росією своєю територією, зокрема, Кримом. Разом з тим Володимир Зеленський зазначив, що потенційний вихід Збройних Сил на кордон півострова може змусити лідера ворожої держави Владіміра Путіна піти на перемовини.

Контрнаступ нашої армії набирає обертів – ЗСУ впевнено просуваються на декількох напрямках, та немає сумнівів у тому, що їм, очевидно, рано чи пізно вдасться підступити до Кримського півострова. Зі слів глави нашої держави зрозуміло, що у такому разі Кремлю нічого не залишиться, як сідати за стіл перемовин.

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Путін сам захоче переговорів

Власне, диктор більше не зможе "зберігати лице" та позицію, яку займала Москва від 2014 року, коли українська армія буде на підступах до півострова. "Бункерний" просто-таки, ймовірно, буде змушений благати про мирний діалог, оскільки втратить силу.

Коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим українським півостровом Кримом, дуже ймовірно, що тоді Путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення. І це тому, що він буде ослаблений,

– сказав Зеленський.

Окрім того, він не заперечив в інтерв'ю журналістам те, що одним із найголовніших завдань цих контрнаступальних операцій українського війська є деокупація лівого берега Херсонської області – тобто територій, що межують з Кримом.

Зверніть увагу! Як констатували в ABC News, наші захисники просуваються за планом, попри розмови про те, що відбувається це нібито повільно.

Труднощі в нашої армії можуть виникати, бо лінія фронту пролягає через сотні кілометрів. Разом з тим, для того, аби наступ був більш ефективним, вочевидь, ЗСУ потрібно більше зброї від партнерів.

На яких ділянках просуваються ЗСУ