Переговорна позиція України – слабка, сідати за стіл переговорів не на часі, – Арахамія

Україна перебуває у слабкій переговорній позиції, тому відновлення перемовин – не на часі. Сьогодні важливо посилити контрнаступ українських військ. Для цього важливо пришвидшити постачання зброї.

Про це заявив глава української переговорної делегації Давид Арахамія. Депутат прибув до Вашингтона, щоб обговорити питання озброєння та визнати Росію державою-спонсором тероризму. За його словами, ці теми планують підняти на переговорах зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

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Зараз немає місця для переговорів

Давид Арахамія розповів, що українська команда 1 – 2 рази на тиждень розмовляє телефоном з представниками Росії. Попри це "обидві сторони ясно розуміють, що прямо зараз немає місця для переговорів",

Наша переговорна позиція насправді досить слабка, ми не хочемо сидіти за столом переговорів, якщо знаходимося в такій позиції. Нам потрібно якимось чином звернути події назад,

– зауважив Арахамія.

За його словами, наразі українські війська повинні перейти в контрнаступ, щоб відбити захоплені російськими окупантами території.

Арахамія додав, що серед українців виникла негативна реакція на ідею переговорів з Росією після військових злочинів. При цьому він вважає, що війна має закінчитися "компромісом".

Арахамія про втрати серед українських військових на Донбасі

Лідер фракції "Слуга народу" розповів, що кожного дня на Донбасі отримують поранення до 1 000 українських військових. В середньому від 200 – 500 із них гине. Він зазначив, що втрати зросли за останні 2 тижні протистояння.

Арахамія заявив, що сьогодні головна проблема полягає в нестачі зброї та боєприпасів.

Арахамія пояснив за яких умов Україна відновить переговори

17 травня радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив , що переговорний процес з Росією щодо припинення війни тимчасово припинений. За його словами, Росія по суті не міняє свої директиви.

Раніше Давид Арахамія вже коментував припинення переговорного процесу. За його словами, наразі немає причин пропонувати Росії вести перемовини. Насамперед через те, що Україна вибиває загарбників із багатьох населених пунктів, російські військові продовжують захоплювати нові. Мовляв, зараз така ситуація, коли ми робимо крок вперед і два назад.

На думку Арахамії, Україна продовжить перемовини тоді, коли отримає обіцяну від партнерів зброю, оскільки це зробить позицію нашої держави на переговорах стійкішою.

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