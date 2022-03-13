Перегрупування та утримання позицій: яка ситуація на напрямках наступу ворога

У Генштабі ЗСУ розповіли про 18 добу протистояння українського народу окупантам. Агресор проводить заходи відновлення боєздатності та перегрупування військ, аби продовжити наступ.

Російські війська продовжують наступальну операцію проти України на Поліському, Сіверському, Слобожанському, Донецькому, Таврійському та Південнобузькому напрямках.

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Росіяни бомбардують цивільні об'єкти

Російські військові продовжують здійснювати авіаудари та артобстріли по інфраструктурі українських міст. Мовиться про Чернігів, Суми, Миколаїв, Маріуполь, Авдіївку, Волноваху та передмістя великих населених пунктів по всій Україні.

Війська противника перегруповуються

Війська противника перегруповуються та готують додаткові підрозділи для ведення бойових дій в Україні:

Протягом 9 – 10 березня до Росії переміщено 800 військовослужбовців 102-ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу.

До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Білорусі.

У 820-му головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України.

Також перекидають частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху в Україну.

Залучають велику кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія).

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Волинський напрямок

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Білоруські військові продовжують посилювати охорону кордону. Ймовірність вступу білоруських військових у війну залишається. Ворог проводить повітряну розвідку військових та цивільних об'єктів.

Поліський напрямок

Ворог утримує позиції в районі населених пунктів Поліське, Іванків, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Ірпінь, Синяк, Казаровичі та Сухолуччя. Поки що активних наступальних дій не проводить, проте агресор налагоджує матеріально-технічне забезпечення та відновлює бойову техніку.

Сіверський напрямок

У Білорусі, поблизу Кулічихи, що за 17 кілометрів ід українського кордону, ворог розгорнув базу ремонту військової техніки.

Ворог утримує позиції поблизу населених пунктів Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браниця, Калита, Богданівка, Лукаші, Ромни, Недригайлів. Активних наступальних дій не веде. На напрямку Бровари – Бориспіль ворог здійснює блокування траси Е95.

Противник утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування. Ймовірно, противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва.

Слобожанський напрямок

Росіяни утримують позиції біля Сєверодонецька, Сватового, Куп’янська, Великої Писарівки, Московського Бобряка, Лебедина. Ворог продовжує формувати додаткові підрозділи, закріплюється на досягнутих рубежах. Мета агресора – блокувати Харків та Ізюм.

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Донецький та Таврійський напрямок

Противник утримує позиції в районі населених пунктів Борова, Тернове, Новокраснянка, Луганське, Горлівка, Пантелеймонівка, Новотроїцьке та Гуляйполе. Тут ворог пробує наступати на Волноваському напрямку. Російські війська взяли під контроль Старомлинівку, Євгенівку, Павлівку, Єгорівку та були зупинені на невигідних рубежах.

Південнобузький напрямок

За підтримки артилерії ворог оволодів східними околицями населеного пункту Рубіжне.

На цьому напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. Активно здійснює повітряну розвідку і продовжує просуватись в напрямку Кривого Рогу.

Дивіться звернення президента Володимира Зеленського від 13 березня: