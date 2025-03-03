Росія робить так століттями, – ексофіцер США спрогнозував хід переговорів

Команда Дональда Трампа веде переговори з росіянами щодо завершення війни в Україні. Втім, будь-які домовленості з Кремлем приречені на провал.

Владімір Путін не готовий йти на жодні поступки, а поготів дотримуватися перемир'я. Таку думку 24 Каналу висловив колишній офіцер ядерних та ракетних сил США Джейк Бро.

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Росіяни чекають поступок від слабких політичних лідерів

Як зазначив колишній офіцер ядерних та ракетних сил США, немає договору, який підпише Росія і який виконуватиме. Немає перемир'я, якого росіяни дотримуватимуться. Окупанти порушуватимуть їх при першій же нагоді, коли вважатимуть, що це їм на користь.

Росіяни – брехуни, злочинці, вбивці, дикуни, і ніхто не повинен сприймати їх серйозно, бо вони не ведуть переговори сумлінно. Це жахливі й страшні люди,

– зазначив Бро.

Крім того, росіяни завжди висовуватимуть максимально абсурдні вимоги. На які б поступки не пішов Трамп, окупантам усього буде мало. Вони хотітимуть усе нових й нових територій.

Росіяни століттями просто брешуть під час переговорів, вимагаючи максимуму, а потім чекають, коли слабкі політичні лідери підуть їм на поступки,

– додав колишній офіцер ядерних та ракетних сил США.

Потім вони стверджують, що це була якась жорстка угода, про яку вони домовилися, коли захопили те, на що не мали права. І вони робили це щоразу. До слова, США ведуть підготовку до другого раунду переговорів між Вашингтоном та Москвою.