А все через зміну балансу в нашій системі ураження – з виходом на перше місце безпілотних/роботизованих систем і відходом від першої ролі ракетно-артилерійського озброєння, як це було в 2022 – 2023 роках. Про це пише Микола Бєлєсков.

Що допомогло Україні встояти у 2025 році?

Те, що якраз відбулося протягом 2024 року й було ще точковим у 2023 році, стало масовим і основним в 2025-му, коли мовиться про безпілотні/роботизовані системи в системі ураження.

Як наслідок, серед всього іншого, фронт відчув менше негативного впливу від зміни позиціонування США в плані допомоги Україні в 2025 році.

Перехід на безпілотні/роботизовані системи у плані ураження та радикальні зміни в тактиці та полі бою мали іще один наслідок. Сили оборони України змогли тримати оборону, гарантуючи, що просування не перетворюються в прориви навіть із наявним дефіцитом особового складу.

Коли у 2024 році багато наших недругів (які публічно позиціонують себе як друзі) приватно розповідали про те, що в 2025 році Україну чекає крах лінії фронту через дефіцит особового складу, вони не врахували, як змінюються тактика і поле бою під впливом безпілотних/роботизованих систем. Вони орієнтувалися далі на прикладі Другої світової війни.

Звичайно, оскільки відповідна сфера дуже динамічна в плані техніки та тактики і все одно вимагає якісних операторів, то приймати все як даність не можна. Але всі отримали гарний урок нелінійності війни в умовах її тривалого характеру. І того, що аналізувати війну в русі дуже невдячна справа, яка мала б вчити смиренності.

