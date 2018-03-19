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Перехід на літній час 2018: коли переводять годинники в Україні

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Коли переводять годинники на літній час у 2018 році
Коли переводять годинники на літній час у 2018 році / istockphoto.com

Перехід на літній час у 2018 році в Україні відбудеться у неділю, 25 березня. Українці переведуть стрілки годинника на одну годину вперед. А це означає, що вставати доведеться раніше.

Дату, коли переводять годинники в Україні, дуже просто визначити – щороку це остання неділя березня та остання неділя жовтня. Тож цього року потрібно перевести годинники в ніч з 24 на 25 березня о 3 ранку на одну годину вперед.

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Коли переводять годинники на зимовий час 2018
25 березня українці переведуть годинники на годину вперед

Люди найважче переносять саме перехід на літній час, а не зимовий, адже вставати треба на годину раніше. Люди часто скаржаться на втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію. Найбільше годинну зміну в часі відчувають на собі люди, що мають проблеми з кров'яним тиском та захворювання серця – їм треба бути особливо уважними.

Починати адаптовуватися варто хоча б за тиждень до переведення годинників.

Як легко перейти на літній час: поради

1. Лягайте спати щодня на 15 хвилин раніше, ніж напередодні.

2. Забезпечте собі умови для засинання: провітріть приміщення, засинайте в тиші і темряві, не користуйтеся гаджетами перед сном.

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3. Ідеальна температура для сну – не більше 18-20 градусів за Цельсієм.

4. Не стимулюйте організм перед сном міцним чаєм, кавою чи алкогольними напоями.

5. Вечеряйте не пізніше, ніж за 2-3 години перед сном.

6. Влаштуйте собі піші прогулянки на свіжому повітрі.

7. Перед переведенням годинників підготуйте собі сніданок і одяг звечора, щоб зекономити трохи часу зранку.

8. Увімкніть зранку ритмічну музику, вона забезпечить вам бадьорий підйом і надасть позитивної енергії на весь робочий день.

9. Легко прожене сонливість контрастний душ.

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Теги: Новини України LifeStyle Здорове життя Здоров'я Поради
Джерело: 24 Канал
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