Перехід Ракіцького в "Зеніт" – це помилка, – Маркевич

Глава комітетів національних збірних Федерації футболу України Мирон Маркевич поділився своєю думкою щодо переходу Ярослава Ракіцького в "Зеніт" з "Шахтаря". Екс-тренер збірної України назвав помилкою рішення Ракіцького.

Маркевич вважає, що Ракіцький повинен був догравати кар'єру в "Шахтарі".

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"Ракіцькому треба було догравати в "Шахтарі". У 29 років немає ніякого сенсу кудись йти. З його боку це помилка, з якого боку не дивися – це помилка. Тим більше перейти в "Зеніт".

Я впевнений, що йому треба було догравати в донецькому клубі й не шукати собі якихось інших варіантів", – цитує Маркевича Tribuna.com.

На думку українського фахівця, приймати рішення про виклик Ракіцького в збірну України повинен її головний тренер Андрій Шевченко.

Ракіцький підписав з російським клубом контракт на 3,5 роки. У "Зеніті" він виступатиме під звичним для себе 44-им номером. Про суму трансферу не повідомляється.

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