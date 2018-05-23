Перехідні матчі УПЛ: "Зірка" зіграла у нічию з "Десною", "Чорноморець" переміг "Полтаву"

У середу, 23 травня, були зіграні перші перехідні матчі за право виступати в Українській прем'єр-лізі. Зіграли "Зірка" та "Десна, а також "Чорноморець" та "Полтава". Перші матчі команди проводили на полях клубів, які виступали в УПЛ.

Попри те, що матч відбувався у Кропивницьку, "Зірка" перша пропустила у цій грі. Олександр Волков головою замкнув навіс на 32 хвилині матчу. Окрім того, під час однієї з атак після удару гравця "Десни" м'яч потрапив у перекладину.

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Відповіла "Зірка" лише у другому таймі. Цуріков наважився на рейд у штрафний майданчик у потужно пробив по воротах. М'яч від ноги Дениса Фаворова влетів у ворота. Відтак команди зіграли у нічию 1:1. І переможця пари визначатимуть вже у Чернігові.

Зірка – Десна 1:1

Голи: Волков, 32, Фаворов, 77 (авт)

Після цього відбувся матч у Одесі. Там "Чорноморець", який зумів врятуватися в останньому матчі від вильоту в Першу лігу, приймав "Полтаву".

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Все в матчі вирішив єдиний гол. Його автор – Кирило Ковалець. Півзахисник потужно і точно пробив зі штрафного у кут воріт. Володимир Кринський хоч і кинувся в цю сторону, але до м'яча не дотягнувся.

У другому таймі обидві команди мали незначні моменти, щоб відзначитися, але забити не зуміли. При цьому "Полтава" могла і претендувати на пенальті після падіння Владислава Насібуліна, однак суддя Євген Арановський показав гравцю жовту картку за симуляцію.

Щодо судді Євгена Арановського, то варто додати, що напередодні у нього відбулися обшуки у справі про договірні матчі. Однак в ФФУ згодом заявили, що до судді прийшли помилково. У поліції виникли питання лише до брата рефері Віктора Арановського, а до Євгена прийшли через помилку в адресі.

Чорноморець – Полтава 1:0

Гол: Ковалець, 37

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Матчі-відповіді, в якому остаточно вирішаться долі прописки в УПЛ, відбудуться 27 травня у Полтаві та Чернігові.