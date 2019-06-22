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      Переходи відновились: до ПЦУ приєднались 4 парафії Московського патріархату

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      В Україні відновились переходи парафій до ПЦУ
      В Україні відновились переходи парафій до ПЦУ / Getty Images

      В Україні після понадмісячної перерви відновилися переходи храмів із УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. До новоствореної церкви приєдналися 4 парафії на Волині та Одещині.

      В Одеській області до ПЦУ перейшла релігійна громада у селі Гетьманівка Савранського району. Храм парафії – старовинний, адже заснований ще у 1730 році і є пам'ятником архітектури, пише RISU.

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      "Парафія вже довгий час хотіла приєднатися, але люди сумнівалися. Особисто єпископ Павло (керуючий Одеською єпархією ПЦУ, – 24 канал) проводив там збори, коли був у Савранському районі. Після його візиту парафія провела ще одні збори, на яких ухвалила рішення приєднатися, і вже є протокол", – розповів священик Теодор Оробець 

      Одеська область наразі є лідером серед південних областей України з приєднання храмів до ПЦУ. Парафія у Гетьманівці – восьма, яка покинула Московський патріархат у регіоні.

      Водночас, у Волинській області до ПЦУ за останні дні перейшли ще 3 парафії, повідомляє прес-служба Волинської єпархії. Зокрема, це громади у селах Романів, Ясенівка та Борочиче, які вийшли з Московського патріархату.

      "Станом на 20 червня після вручення Вселенським патріархом Томосу про автокефалію наша єпархія збільшилася на 78 парафій. 13 із них увійшли в ПЦУ разом зі священниками", – розповіли в прес-службі.

      правила переходів церков до ПЦУ
      Як парафії змінити реєстрацію на ПЦУ / інфографіка 24 каналу

      Зауважимо, до Православної церкви України за останній місяць не приєднувався жоден парафіяльний храм. Останній перехід відбувся ще на початку травня.

      Наразі до ПЦУ перейшло понад 500 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП. Останньою перейшла релігійна громада і священик села Новомихайловка Донецької області.

      Як створювалась Православна церква України?15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. 

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      Теги: Новини України Православна церква України Релігія Новини Одеси Волинь УПЦ МП
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