Володимир Путін 20 листопада на тлі масштабної атаки звернувся до українців із цинічною заявою. Диктатор закликав людей переходити на бік Росії та об'єднуватися з нею попри удари.

Про це російський диктатор сказав в інтерв’ю сербському режисеру Еміру Кустуриці для фільму "Наше хрещення. Предстоятель", присвяченого 80-річчю патріарха Кирила.

Що саме сказав російський диктатор?

Його слова цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Я хотів би сказати: переходьте на наш бік, тому що він є нашим спільним боком. Ось на спільний бік, на правильний бік історії і переходьте,

– заявив Путін.

Паралельно він озвучив власне виправдання ударам по містах та інфраструктурі, звинувативши українську сторону у руйнуваннях. За його версією, розвал всередині країни спричинений діяльністю влади, а не діями російської армії.

Диктатор також висловився щодо західних країн, які підтримують Україну під час війни. Він стверджує, що іноземні держави допомагають українцям винятково у власних інтересах, щоб підкорити їх своїй волі та зменшити потенціал Росії.