Потрібно бути супергероєм: окупант зізнався, що з України майже нереально повернутися живим

Російські військові все більше розуміють, що в них мало шансів вижити на війні в Україні. Окупанти скаржаться, що потрібно бути супергероєм, щоб повернутися з війни.

Про це розповів російський військовослужбовець у розмові зі своєю дружиною. Розмову окупанта перехопили українські розвідники.

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Окупанти тікають з війни в Україні

Росіянин з дружиною обговорював безперспективність російської армії в подальшому протистоянні з українськими воїнами. Він сказав, що потрібно бути супергероєм, щоб повернутися з війни в України.

На це жінка, яка назвала співрозмовника Артьом, апелювала, що бачила по телебаченню новини, що російських солдатів, які на війні від початку, відпустили у відпустку.

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Окупант відповів, що "нема нікого із самого початку". За його словами, російські військові проводять на війні три місяці й тікають. Він зізнався, що вчинив дурницю, опинившись на війні, але заявив, що в жодному разі не укладав би контракт.

Росіянин сподівається повернутися додому, але каже, що має мало шансів. Крім того, він не розуміє росіян, які йдуть на війну добровольцями.

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