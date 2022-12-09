Потрібно бути супергероєм: окупант зізнався, що з України майже нереально повернутися живим
Джерело:ГУР МО
Російські військові все більше розуміють, що в них мало шансів вижити на війні в Україні. Окупанти скаржаться, що потрібно бути супергероєм, щоб повернутися з війни.
Про це розповів російський військовослужбовець у розмові зі своєю дружиною. Розмову окупанта перехопили українські розвідники.
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Окупанти тікають з війни в Україні
Росіянин з дружиною обговорював безперспективність російської армії в подальшому протистоянні з українськими воїнами. Він сказав, що потрібно бути супергероєм, щоб повернутися з війни в України.
На це жінка, яка назвала співрозмовника Артьом, апелювала, що бачила по телебаченню новини, що російських солдатів, які на війні від початку, відпустили у відпустку.
Перехоплена розмова окупанта: відео
Окупант відповів, що "нема нікого із самого початку". За його словами, російські військові проводять на війні три місяці й тікають. Він зізнався, що вчинив дурницю, опинившись на війні, але заявив, що в жодному разі не укладав би контракт.
Росіянин сподівається повернутися додому, але каже, що має мало шансів. Крім того, він не розуміє росіян, які йдуть на війну добровольцями.
Росія зазнає великих втрат в Україні
- У Генштабі ЗСУ розповіли, що 7 грудня внаслідок вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими.
- Повідомляється, що знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів.
- Як відомо, протягом 7 – 8 грудня в окупованому Бердянську двічі лунали сильні вибухи на авіабазі окупантів. Хоча самі росіяни не визнають те, що в Бердянську була "бавовна".
- За офіційними даними Генштабу ЗСУ, на війні в Україні вже загинуло понад 90 тисяч окупантів. Та народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав, що втрати росіян сягають майже 300 тисяч.