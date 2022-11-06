Нема тіла – нема діла, – окупант ниє про нелюдське ставлення командирів до загиблих

ГУР перехопила телефонну розмову, у якій черговий окупант вчергове жаліється на своє становище в Україні, а також на нелюдське ставлення командирів до загиблих. Відомо, що військовослужбовець служить у 752 полку Росії на Донецькому напрямку.

Окупант говорить, що він з побратимами виходив з оточення військами України з Кремінної. З 36 осіб вибратися вдалося лише 16.

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Мертвих забирати забороняють

Однак командири навіть не дозволяють забрати мертвих товаришів, які лежать у полі зору. Ба більше, не передбачається навіть подальша робота команди, яка б забрала з поля бою своїх 200-х.

І справа не у безпеці для поки що живих окупантів, а у тому, що "нема тіла – нема діла". Такі рішення командирів дозволяють Росії, яка сама ж на убій відправила своїх громадян, не виплачувати родичам загиблих "гробові". Звісно, вони можуть спробувати сперечатися чи судитися, однак й "відмазка" через відсутність тіла готова – а що, якщо він в українському полоні.

І таке ставлення як до контрактників, так і до мобілізованих чи добровольців – до усіх підряд.

Дивіться перехоплення розвідки України: відео

Забезпечення живих – жахливе

До живих ставлення командування також не найкраще. Так, нещодавно з перехоплення розвідки стало відомо, що загарбникам не налагодили навіть нормального постачання харчів. Як запевнив окупант, сухпайки їм не видають, адже їх навіть немає на позиціях. Води ж – 1,5 літра на 2 дні, бо більше також немає. "Хіба якщо дощик", – сумно жартував у телефонній розмові воїн "2-ї армії світу".

Натомість росіянин відзначив укомплектування ЗСУ та порівняв його з російським. Він дійшов висновку, що армія України значно краще оснащена і підготовлена, зокрема, й до зими.

Вони 8 років окопувалися тут. Їм все одно на цю зиму. У них і "тепляки", і нічники. А у нас нічого: ні нічників, ні "тепляків. Нічого немає,

– підкреслив він.

Тому, за словами загарбника, українцям залишається лише знести ворога зі своєї території.

Ставлення російського командування до своїх же громадян

Тенденція "списування" своїх же у Росії уже триває не перший день. Так, у російських військкоматах розповідають родичам мобілізованих байки, що ті нібито зникають безвісти. І це при тому, що самі мобілізовані виходять на зв'язок та скаржаться рідним, що їх покинули в українських лісах.

Якщо командуванню байдуже на ще живих "мобіків", то на мертвих й поготів. Нещодавно 19 мобілізованих загинули в один день, однак їхня місцева влада на це ніяк не відреагувала.

Якщо ж загарбники розуміють, що не хочуть воювати в Україні та намагаються повернутися назад – їх зустрічають кадирівці. Вони не пропускають російських солдатів через блокпости назад.

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