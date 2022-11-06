"Ні їжі, ні теплого одягу": окупанти готуються до смерті взимку на фронті
Джерело:ГУР МО України
Розвідка України перехопила чергову розмову військовослужбовця Росії. Він своєму другові жалівся на ситуацію на фронті, а також підкреслив безперспективність подальших воєнних дій їхньої армії в Україні.
Жалівся окупант на все: і на те, що часто до них "прилітає", й на те, що немає навіть нормальних поставок харчів. З розмови стало відомо, що він воює між Кремінною та Лиманом.
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Росіян нещадно обстрілюють
Розповідав росіянин не лише про ситуацію у своїй команді, а й у команді товариша, який був ближче до фронту. Зараз той поранений, однак у нього немає навіть що їсти. Ба більше, їх обстрілювали так, що окупанти не наважувалися навіть голову висунути з окопу.
Обстрілювали їх й мінами, й з танків, у результаті чого з команди, яка налічувала 100 осіб, уже 10 загарбників ліквідовані. Також є багато поранених.
Бачиш, дрон летить, "яєчко" скидує на тебе, бум. 4 людини 300-ті. Як мінімум,
– жаліється окупант.
І таких на день прилітає 3–4 штуки. При тому ці дрони, за словами росіянина, вони не збивають, бо бояться видати свою позицію. Натомість радує його лише, що працюють "Гради", а ось на російську артилерію жаліється – виявляється, вона б'є по своїм же.
Зі страхом чекає зими
Чоловік поділився й чутками, що після Нового року в Росії планується повна мобілізація, однак сенсу у ній не бачить. Адже армія України, за його ж словами, значно краще оснащена і підготовлена.
Вони 8 років окопувалися тут. Їм все одно на цю зиму. У них і "тепляки", і нічники. А у нас нічого: ні нічників, ні "тепляків. Нічого немає,
– підкреслив він.
Відтак, за словами росіянина, українцям залишається лише знести ворога зі своєї території.
Також проблеми у росіян з продовольством. Ті ж сухпайки не видають, ба більше, їх навіть немає на позиціях. Води ж – 1,5 літра на 2 дні, адже більше також немає. "Хіба якщо дощик", – сумно жартує воїн "2-ї армії світу".
"На**іна ось ця ось війна? Ну, нікому ж не потрібна. Тільки народ повбивають", – прийшов до висновку окупант в кінці розмови. А потім пішов далі "просто виконувати наказ", адже простіше висловити "протест" другові телефоном та піти на убій, ніж боротися за свою свободу та права.
Становище росіян все гірше
- На те, що ЗСУ значно краще укомплектовані, жалівся не лише цей росіянин. Також окупанти бідкаються, що армія України переважає й за якістю артилерії. Так, після чергового вогню захисників України виживає 1 загарбник з 20.
- За словами іншого окупанта, у його підрозділі кожного дня гине по 20 – 30 солдатів. Відтак росіяни щодня зазнають величезних втрат в Україні.
- Однак через те, що керівництву Росії просто байдуже на своїх військових, їм буквально доводиться виживати та йти з автоматами проти танків. Один з них наважився на втечу, однак його впіймали.
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