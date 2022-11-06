"Ні їжі, ні теплого одягу": окупанти готуються до смерті взимку на фронті

Розвідка України перехопила чергову розмову військовослужбовця Росії. Він своєму другові жалівся на ситуацію на фронті, а також підкреслив безперспективність подальших воєнних дій їхньої армії в Україні.

Жалівся окупант на все: і на те, що часто до них "прилітає", й на те, що немає навіть нормальних поставок харчів. З розмови стало відомо, що він воює між Кремінною та Лиманом.

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Росіян нещадно обстрілюють

Розповідав росіянин не лише про ситуацію у своїй команді, а й у команді товариша, який був ближче до фронту. Зараз той поранений, однак у нього немає навіть що їсти. Ба більше, їх обстрілювали так, що окупанти не наважувалися навіть голову висунути з окопу.

Обстрілювали їх й мінами, й з танків, у результаті чого з команди, яка налічувала 100 осіб, уже 10 загарбників ліквідовані. Також є багато поранених.

Бачиш, дрон летить, "яєчко" скидує на тебе, бум. 4 людини 300-ті. Як мінімум,

– жаліється окупант.

І таких на день прилітає 3–4 штуки. При тому ці дрони, за словами росіянина, вони не збивають, бо бояться видати свою позицію. Натомість радує його лише, що працюють "Гради", а ось на російську артилерію жаліється – виявляється, вона б'є по своїм же.

Зі страхом чекає зими

Чоловік поділився й чутками, що після Нового року в Росії планується повна мобілізація, однак сенсу у ній не бачить. Адже армія України, за його ж словами, значно краще оснащена і підготовлена.

Вони 8 років окопувалися тут. Їм все одно на цю зиму. У них і "тепляки", і нічники. А у нас нічого: ні нічників, ні "тепляків. Нічого немає,

– підкреслив він.

Відтак, за словами росіянина, українцям залишається лише знести ворога зі своєї території.

Також проблеми у росіян з продовольством. Ті ж сухпайки не видають, ба більше, їх навіть немає на позиціях. Води ж – 1,5 літра на 2 дні, адже більше також немає. "Хіба якщо дощик", – сумно жартує воїн "2-ї армії світу".

"На**іна ось ця ось війна? Ну, нікому ж не потрібна. Тільки народ повбивають", – прийшов до висновку окупант в кінці розмови. А потім пішов далі "просто виконувати наказ", адже простіше висловити "протест" другові телефоном та піти на убій, ніж боротися за свою свободу та права.

Становище росіян все гірше

На те, що ЗСУ значно краще укомплектовані, жалівся не лише цей росіянин. Також окупанти бідкаються, що армія України переважає й за якістю артилерії. Так, після чергового вогню захисників України виживає 1 загарбник з 20.

За словами іншого окупанта, у його підрозділі кожного дня гине по 20 – 30 солдатів. Відтак росіяни щодня зазнають величезних втрат в Україні.

Однак через те, що керівництву Росії просто байдуже на своїх військових, їм буквально доводиться виживати та йти з автоматами проти танків. Один з них наважився на втечу, однак його впіймали.