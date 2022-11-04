Багатьох ліквідували ЗСУ, за іншими стежать кадирівці: перехоплення розмови окупанта

Окупант, який припхався вбивати українців та зараз воює на Донецькому напрямку, не дуже задоволений становищем у своєму підрозділі. Його телефонний дзвінок другу вдалося перехопити спецслужбам України.

Так, він бідкається, що підрозділу не вистачає не те що техніки, зокрема рацій, а й навіть харчів. В ГУР повідомили, що зараз росіянин знаходиться неподалік Кремінної Луганської області.

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Проблеми окупантів

Натомість з автоматами та патронами у підрозділу проблем немає, адже, за словами самого окупанта, вони там "валяються на кожному кроці". Однак він сам розуміє, що лише від них користі мало.

Також у росіян є й інші проблеми: командування їх покинуло, а за переміщенням мобілізованих слідкують кадирівці. Тож навіть у найближче місто, яке розташоване за 80 кілометрів від дислокації, вони не можуть відправитися. І справа не у транспорті, а у тому, що через блокпости солдатів не випускають такі ж окупанти, чеченці.

В живих залишилось 35

Також з розмови стало відомо, що мобілізували разом з окупантом до 1000 осіб, однак багатьох з них ЗСУ уже ліквідували. Зокрема безпосередньо у його взводі зі строю вибули щонайменше 24 окупанти:

20 осіб поранили,

4 осіб "відправили на концерт до Кобзона".

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Окупанти бідкаються на своє становище: останні новини

Окупанти бідкаються, що ЗСУ значно краще укомплектовані та переважають їх за якістю артилерії. Так, після чергового вогню "арти" виживає 1 загарбник з 20.

Відтак росіяни щодня зазнають величезних втрат в Україні. Один з них розповів, що у його підрозділі кожного дня гине по 20 – 30 солдатів.

Однак керівництву Росії традиційно байдуже на своїх військових, а тому їм буквально доводиться виживати та йти з автоматами проти танків. Один з них наважився на втечу, однак його впіймали.

Станом на 4 листопада в Україні ЗСУ ліквідували уже 74 840 окупантів , 840 з яких лише за останню добу.