Здається й до окупантів доходить, що Путіну байдуже на своє "гарматне м'ясо": перехоплення ГУР

А ось до тих, хто чекає це "гарматне м'ясо" вдома – все ще ні. Вони все ще вірять у розумного та справедливого царя, якому не байдуже.

Так, розвідка України перехопила розмову чергового росіянина з дружиною, де вчергове лунали скарги на ситуацію на фронті. Однак цього разу обурювалися обоє становищем "захисників" Росії.

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На що жалілися росіяни

Так, у розмові зафіксували три проблеми:

лікарні в Санкт-Петербурзі переповнені "двохсотими",

відсутність або недостатня оплата військовим,

одяг та взуття, якщо й видається начальством, непридатної якості.

Так, щодо одягу окупант зазначив, що він його не носитиме, навіть якщо видадуть:

Ну, я в ньому не ходитиму, навіть якщо видадуть. Ось видали Валентину, він (одяг – 24 канал) стоїть на вулиці. Він в ньому не ходить, тому що в ньому ноги зламаєш. Як на ковзанах – підошва кругла,

– відкрив "несподіванку" окупант.

Путіну байдуже

Зазначимо, що цього разу росіянка сповнена рішучості хоч щось зробити та написати листа головному хворому держави, тобто Путіну. За її словами, той буцімто швидко та результативно реагує на скарги – протягом трьох днів.

Однак загарбник не настільки сповнений оптимізму, а лиш коротко відповів: "Не треба нічого писати".

Путіну, по-моєму, взагалі по*уй. Ти йому напишеш – воно один чорт не дійде,

– підкреслив загарбник.

Ба більше, він не в захваті від ініціативності дружини, адже, за його словами, з тими, хто жаліється, в окупантів розмова коротка. "У нас хто жаліється, всіх кудись везуть", – підвищеним тоном розповів росіянин.

Перехоплена розвідкою розмова: відео 18+

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