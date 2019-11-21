Переховується в Росії, – поранений на Майдані про "беркутівця", який у нього стріляв

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи – у річницю початку двох українських революцій. Шість років тому мирна акція студентів переросла у кровопролиття у центрі Києва.

Про Майдан в ефірі 24 каналу згадав поранений від кулі "Беркуту" Василь Галамай.

Читайте також: Що українці думають про наслідки Євромайдану: опитування

"Сьогоднішній день означає, що зміни в нашій країні відбуваються і ми як суспільство намагаємося на них впливати. Перш за все треба пам’ятати, якою ціною вони нам даються. Ми не можемо зупинятися, а маємо прямувати вперед по шляху, який ми обрали", – зазначив активіст.

Перш за все Майдан показав, що ми можемо творити зміни власноруч. Ми не повинні на когось чекати чи сподіватися. Якби почалася російська інтервенція військ і не було б Революції Гідності, то ми б втратили значно більшу територію. Велика частина саме майданівців першими стали на захист держави. І не забуваємо, що після революції була хвиля культурного відродження, яка триває і зараз,

– наголосив Василь Галамай.

"Я завжди дякую Богу за те, що залишився живий і в людей після поранення на Майдані є значно важчі ситуації. Щороку відбуваються певні операції, але лікарі дивуються, як мені вдається так добре ходити", – розповів учасник Майдану про свій стан.



Момент поранення вдалося зафільмувати на камеру

"Моя справа доведена і є вся доказова база – куля, зброя і відомо, кому вона належить. Проте, на жаль, цей колишній працівник спецрозділу "Беркуту" переховується в Росії", – підсумував Василь Галамай.

Дивіться відео 24 каналу про День Гідності та Свободи:

Що відомо про Василя Галамая?

Він поїхав на Майдан у розпал найгарячіших боїв, під час наступу мітингувальників він йшов один з перших. Проте в момент, коли майданівці мали зробити коридор для евакуації, прогримів вистріл.

Куля снайпера калібру 7,62 серйозно поранила львів'янина. Розтрощивши таз, вона застрягла у нозі. Василь пережив важкі операції, тривалу реабілітацію та наново вчився ходити. 20 лютого снайпер на Інститутській поранив його, проте лікарям вдалося врятувати йому життя.

Дивіться відео 24 каналу про активіста Революції Гідності: