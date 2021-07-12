Переказ радянського підручника, – Казанський прокоментував статтю Путіна про Україну

Президент Росії написав велику статтю про Україну. У тексті Володимир Путін використав звичайний набір російських пропагандистських тез.

У змісті багато пересмикувань, брехні, маніпуляцій. Таку думку висловив представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Росія звикає до думки про українців як окремий народ, – Казанський

Він зазначив, глава Кремля просто переписав історію України. Відтак у тексті немає для українців жодних сюрпризів.

Фактично це такий переказ радянського підручника, в якому написано все від Київської Русі й до наших часів. Історія України подана в тому вигляді, в якому її завжди розуміла Росія,

– розповів журналіст.

Водночас це перший випадок, коли Путін звернувся до українців українською мовою. Це показує, що поступово керівництво Росії, попри всі заяви й шовіністичну позицію, звикає до думки про окремий народ зі своєю мовою – українців.

За словами Дениса Казанського, це вже фактично спростовує половину того, про що мовиться у статті. Адже Кремль постійно наголошує, українці й росіяни – один народ. Але водночас звертаються українською мовою.

"У змісті намішано все. З одного боку, пишеться про один народ. А потім – висуваються територіальні претензії", – підкреслив він.

Путін написав статтю про росіян і українців: деталі