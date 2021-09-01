Перекладача, який 13 років тому врятував Байдена, залишили в Афганістані, – ЗМІ

Військові США не забрали з Афганістану місцевого перекладача Мохаммеда. Він у 2008 році допоміг врятувати тоді ще сенатора Джо Байдена, який потрапив у снігову бурю.

Мохаммед був перекладачем у військових США. Тоді, у 2008 році, 2 американських вертольоти здійснили аварійну посадку в Афганістані, оскільки була сильна хуртовина.

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На борту були сенатори Джо Байден, Джон Керрі і Чак Хейгел. Мохаммед з працівниками Нацгвардії Арізони кілька годин по горах добиралися до місця посадки.

Перекладач протягом 30 годин охороняв вертоліт та розмовляв по мегафону з місцевими жителями, аби ті не підходили близько.

Мохаммед не зміг покинути Афганістан

У Мохаммеда були проблеми з отриманням американської візи. Річ у тім, що він втратив частину потрібних документів. Перекладач разом з сім'єю намагався покинути Афганістан через аеропорт Кабула, але військові США сказали, що пропустити його дружину і чотирьох дітей. Афганець зізнається, що тепер боїться виходити з дому.

Здрастуйте, пан президент! Врятуйте мене і мою сім'ю. Не забувайте мене тут,

– просить Мохаммед.

Реакція Білого дому

Адміністрація Байдена подякувала перекладачеві за його роботу. Білий дім обіцяє допомогти йому.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США витягне Мохаммеда.

"Ми нагородимо вас за вашу роботу", – сказала Псакі.

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