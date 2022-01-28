Переконаються, що Росія – агресивний звір, – Стефанішина про письмову відповідь НАТО Кремлю

НАТО надало Росії письмову відповідь, в якій Альянс офіційно відмовив у виконанні вимоги не приймати Україну. Елементи відповіді не змінилися за останній час.

З моменту проведення Комісії Україна – НАТО і Ради Росія – НАТО позиція Альянсу залишилась такою ж. Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі зауважила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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"Думаю, дуже добре, що зараз не лише через призму України, на власному досвіді країни Альянсу переконаються, що цього агресивного звіра (Росію – 24 канал), з яким не можна вести перемовини, треба приборкувати", – наголосила Стефанішина.

Альянс не ухвалює швидко рішення

За її словами, питання політики "відкритих дверей" не є предметом обговорень, є готовність до діалогу з питань озброєння, навчань на взаємній основі.

Хотілося б, щоб НАТО ухвалювало швидкі рішення так, як ми хочемо. Наприклад, щоб ми отримали план дій щодо членства. Однак в Альянсі ніколи не ухвалюють швидко рішення,

– пояснила Стефанішина.

Поведінка Росії не призведе ні до чого, тому що фізично неможливо ухвалювати рішення швидко. Тому НАТО й анонсувало постійний діалог у рамках Ради Росія – НАТО.

Важливо підтримувати діалог, – Стефанішина

"Тому цей документ представили як письмову відповідь на неприпустимі ультиматуми Росії. Ми не очікуємо (думаю, що союзники також) будь-яку ще відповідь на це питання, але важливо підтримувати діалог, спілкуватися у рамках формату Рада Росія – НАТО, – сказала віцепрем'єрка.

Для країн Альянсу це важливо. Однак, як вона відзначила, що в України немає особливих очікувань та ілюзій щодо Росії.

Повне інтерв'ю із Ольгою Стефанішиною: дивіться відео

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