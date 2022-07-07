Корінний перелам у війні вже настав, – Цимбалюк про оперативну паузу росіян

росіяни оголосили про оперативну паузу. Не обов'язково вірити у ці слова, цікавою є сама риторика. Ще трохи і вони в якості "жесту доброї волі" втікатимуть до москви.

Про це 24 каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк. Він також зауважив, що, на його думку, певний перелам у війні вже відбувся.

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А щодо ленд-лізу, то він на повну силу запрацює у жовтні. Зброя постійно надходить до України, питання лише у тому, що потрібно навчити велику кількість українських військових, каже журналіст.

Як на мене, корінний перелам у війні вже відбувся,

– зазначає Роман Цимбалюк.

"Не кажу про те, що у них немає більше сил до наступу. Ще частину українських міст окупанти можуть захопити, але ж вони щодня дохнуть в Україні", – додає журналіст.

Продуктивні контрнаступальні дії ЗСУ на Херсонщині

Радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що 7 липня ЗСУ ювілейний 25-й раз успішно вдарили по скупченню техніки окупантів у Чорнобаївці. Станом на 15:37 там тривала пожежа – детонували боєприпаси ворога.

У вечірньому зверненні від 6 липня Володимир Зеленський запевнив, що українські сили просуваються одразу на кількох тактичних напрямках, зокрема на Херсонщині та у Запорізькій області. Він закликав ширити серед мешканців тимчасово окупованих територій Півдня правду – за них борються.

Херсонські партизани нещодавно знищили ворожий склад боєприпасів біля місцевого залізничного вокзалу. Анонімний партизан записав звернення, в якому викрив 2 локації розміщення російських окупантів – їх, за словами активіста, невдовзі знищать або самі партизани, або ЗСУ.

На Херсонщині 5 липня ЗСУ успішно відбили контратаку посиленого взводу противника біля Лозового, окупанти зазнали втрат. Крім того, українські гелікоптери завдали авіаційного удару по скупченню загарбників біля населеного пункту Правдине, що у Білозерській селищній громаді області.

Євген Рищук звернувся до жителів Олешківської громади та решти тимчасово окупованих територій Херсонської області. Він наголосив, що Збройні Сили України просуваються у регіоні й мирним мешканцям варто убезпечити себе від ймовірних бойових дій та не сприяти діям загарбників.

До слова, посадовець закликав мешканців Херсонської області не бути живим житом для російських окупантів у регіоні та якомога швидше евакуюватись.

Роман Цимбалюк про успіхи наших військових: дивіться відео