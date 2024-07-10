З якими хворобами можуть звільнити з ЗСУ: юристи дали перелік
Джерело:"Бачинський та партнери"
Медичні проблеми можуть змусити військовослужбовців припинити свою службу в Силах оборони України. Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд в ЗСУ, установлений перелік хвороб, які можуть бути підставою для звільнення зі служби.
Про це пишуть в адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери". Там вказали, що входить до списку можливих захворювань.
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Адвокати пояснили, з якими хворобами можуть звільнити з ЗСУ
Відповідно до даних юристів, цей перелік забезпечує здоров'я та безпеку військовослужбовців, які навіть при найкращих зусиллях не можуть виконувати свої службові обов’язки з-за хвороб або медичних проблем.
Список можливих захворювань
- Серцево-судинної системи, що викликають порушення функцій серця та/або кровообігу, які не піддаються медикаментозному лікуванню.
- Захворювання органів дихання та внутрішньої секреції, що викликають порушення їх функцій, які не піддаються медикаментозному лікуванню.
- Захворювання нервової системи, що викликають порушення координації рухів, епілептичні припадки, церебральний інсульт, які не піддаються медикаментозному лікуванню.
- Захворювання зорової системи, що викликають порушення зору та перешкоджають виконанню службових обов’язків, які не піддаються медикаментозному лікуванню.
- Захворювання органів травлення, що викликають порушення функціонування органів травлення та/або порушення поглинання корисних речовин, які не піддаються медикаментозному лікуванню, захворювання крові та кровотворних органів, що викликають порушення складу крові та її функціонування, які не піддаються медикаментозному лікуванню.
- Хронічні гострі захворювання, що викликають значні обмеження фізичної активності, які не піддаються медикаментозному лікуванню.
Правознавці також пояснили, що рішення про звільнення приймається після проведення ВЛК та медичного огляду.
У разі звільнення зі служби, військовослужбовець має право на компенсацію відповідно до законодавства,
– додали фахівці.