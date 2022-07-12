Мінреінтеграції оновило перелік, на основі якого переселенцям здійснюватимуть виплати

В Україні оновили перелік громад в окупації та зоні бойових дій. Так, до списку додали Шосткинську громаду Сумської області.

Переселенці з цих населених пунктів отримують грошову допомогу від держави. Зауважимо, список громад не є фіксованим. Його часто змінюють, адже війна й бойові дії тривають.

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Загалом до переліку входять 311 громад 9 областей України

Переселенці з яких областей отримують допомогу

Внутрішньо переміщені особи з 66 громад Донецької області,

53 – Запорізької області,

51 – Харківської області,

49 – Херсонської області,

37 – Луганської області,

24 – Миколаївської області,

19 – Сумської області,

7 – Дніпропетровської області,

5 – Чернігівської області.

З конкретним переліком громад можна ознайомитися – за посиланням.

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, то зверніться до своєї військової адміністрації для уточнення інформації. Це можна зробити особисто або за номером гарячої лінії.

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