Мінреінтеграції оновило перелік, на основі якого переселенцям здійснюватимуть виплати
12 липня 2022 , 14:05Читать новость на русском
Джерело:Мінреінтеграції
В Україні оновили перелік громад в окупації та зоні бойових дій. Так, до списку додали Шосткинську громаду Сумської області.
Переселенці з цих населених пунктів отримують грошову допомогу від держави. Зауважимо, список громад не є фіксованим. Його часто змінюють, адже війна й бойові дії тривають.
Цікаво З Маріуполя до Фінляндії через росію: розповідь українця, який двічі втікав від війни
Загалом до переліку входять 311 громад 9 областей України
Переселенці з яких областей отримують допомогу
- Внутрішньо переміщені особи з 66 громад Донецької області,
- 53 – Запорізької області,
- 51 – Харківської області,
- 49 – Херсонської області,
- 37 – Луганської області,
- 24 – Миколаївської області,
- 19 – Сумської області,
- 7 – Дніпропетровської області,
- 5 – Чернігівської області.
З конкретним переліком громад можна ознайомитися – за посиланням.
Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, то зверніться до своєї військової адміністрації для уточнення інформації. Це можна зробити особисто або за номером гарячої лінії.
Останні новини про війну в Україні
- З ворожого полону в Херсонській області вдалося звільнили 5 українців. Серед них є військовий, колишній працівник поліції та троє цивільних. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення.
- Станом на ранок 12 липня Збройні Сили України ліквідували 37 450 російських окупантів. За минулу добу найбільше втрат ворог зазнав на Миколаївському напрямку.
- В окупованій Кадіївці Луганської області знову запалала російська техніка. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що ЗСУ завдали удару по 3 скупченням ворога.
Дивіться більше – скільки допомоги переселенці отримують у Львові: відео