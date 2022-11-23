Укрзалізниця скасувала рух низки поїздів через ракетну атаку: яких саме

23 листопада 2022 , 21:30
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Джерело:

Укрзалізниця

Росія 23 листопада завдала чергового ракетного удару по містам України. Внаслідок цього національний залізничний перевізник був вимушений скасувати рух низки поїздів.

Причина цьому – відсутність напруги в контактній мережі. Про скасування руху потягів Укрзалізниця повідомила у своєму телеграмі. 

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Які рейси скасували

Як повідомляють в Укрзалізниці, через перебої з подачею електроенергії довелося скасувати низку потягів. Також в компанії надали їх перелік. Так, серед приміських потягів довелося скасувати рейси:

  • №6211 Фастів – Козятин,
  • №6402/6403 Бахмач – Конотоп – Бахмач,
  • №6255/6256 та №6257/6258 Козятин – Бердичів – Козятин.

Також скасували курсування потягів:

  • №6806 Слов'янськ – Лозова,
  • №6803 Лозова – Краматорськ – обмежили курсування до станції Слов'янськ,
  • №6535/6536 Полтава – Кременчук – Полтава,
  • №6805/6806 Полтава – Кобиляки – Полтава,
  • №6506/6505 Полтава – Огульці – Полтава,
  • №6725/6724 Полтава – Ромодан – Полтава,
  • №7001 Харків – Лозова,
  • №6414 Краснопавлівка – Харків,
  • №6527 Харків – Лозова,
  • №6705 Харків – Зміїв,
  • №723 Харків – Київ,
  • №731 Дніпро – Київ,
  • №6576 Полтава – Красноград – відправили на станцію Красноград не за графіком.

При цьому пасажири потягів №723 Харків – Київ та №731 Дніпро – Київ, які були скасовані, будуть пересаджені на інші рейси, які прямують в тому ж напрямку. Однак якщо ці пасажири та пасажири, чиї поїзди вимушено змінили маршрут, вирішать відмовитися від подорожі, вони зможуть повернути 100% коштів за квитки.

Усі потяги Південно-Західної залізниці, що перебувають у дорозі зараз продовжують рух. Більшість приміських поїздів курсують під теплотягою, адже низка ділянок залишається без електропостачання. Також через перебої з подачею електроенергії вони курсуватимуть з обмеженням швидкості, тому, відповідно, затримаються на шляху прямування,
– повідомили в Укрзалізниці.

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Які рейси затримуються

Також через зниження напруги деякі потяги затримуються у дорозі та змінюють маршрут. Зокрема, мовиться про ділянку Коростень – Здолбунів. Там у найближчу добу буде змінено маршрут курсування низки рейсів ділянкою Козятин – Шепетівка, що також змінить їхній час у дорозі. Мовиться про рейси:

  • №3/4 Ужгород – Запоріжжя,
  • №7/8 Київ – Чернівці,
  • №67/68 Київ – Варшава,
  • №53/54 Київ – Перемишль,
  • №30/29 Ужгород – Київ,
  • №17/18 Харків – Ужгород,
  • №16/15 Рахів – Харків,
  • №92/91 Львів – Київ,
  • №95/96 Київ – Рахів,
  • №2/1 Івано-Франківськ – Харків,
  • №54/53 Перемишль – Київ,
  • №750/749 Ужгород – Київ,
  • №43/44 Київ – Івано-Франківськ.

При цьому пасажири поїзда №43 Київ – Івано-Франківськ, які прямують до станцій Коростень та Звягель (донедавна – Новоград-Волинський), можуть пересісти з тими ж квитками по Києву в поїзд №97 Київ – Ковель. Однак якщо ви вирішили скасувати свою подорож та здати квитки, то це також можливо. Залізниця тоді поверне 100% вартості. 

Зверніть увагу! Щоб повернути 100% коштів за квитки, треба звернутись до чергового по вокзалу та поставити відмітку на квитку. Після цього у будь-якій касі вокзалу необхідно написати претензійну заяву, до якої прикласти цей квиток. Залізниця поверне кошти за скасовану поїздку протягом місяця.
Автор: Юлія Якубова