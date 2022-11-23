Укрзалізниця скасувала рух низки поїздів через ракетну атаку: яких саме
Джерело:Укрзалізниця
Росія 23 листопада завдала чергового ракетного удару по містам України. Внаслідок цього національний залізничний перевізник був вимушений скасувати рух низки поїздів.
Причина цьому – відсутність напруги в контактній мережі. Про скасування руху потягів Укрзалізниця повідомила у своєму телеграмі.
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Які рейси скасували
Як повідомляють в Укрзалізниці, через перебої з подачею електроенергії довелося скасувати низку потягів. Також в компанії надали їх перелік. Так, серед приміських потягів довелося скасувати рейси:
- №6211 Фастів – Козятин,
- №6402/6403 Бахмач – Конотоп – Бахмач,
- №6255/6256 та №6257/6258 Козятин – Бердичів – Козятин.
Також скасували курсування потягів:
- №6806 Слов'янськ – Лозова,
- №6803 Лозова – Краматорськ – обмежили курсування до станції Слов'янськ,
- №6535/6536 Полтава – Кременчук – Полтава,
- №6805/6806 Полтава – Кобиляки – Полтава,
- №6506/6505 Полтава – Огульці – Полтава,
- №6725/6724 Полтава – Ромодан – Полтава,
- №7001 Харків – Лозова,
- №6414 Краснопавлівка – Харків,
- №6527 Харків – Лозова,
- №6705 Харків – Зміїв,
- №723 Харків – Київ,
- №731 Дніпро – Київ,
- №6576 Полтава – Красноград – відправили на станцію Красноград не за графіком.
При цьому пасажири потягів №723 Харків – Київ та №731 Дніпро – Київ, які були скасовані, будуть пересаджені на інші рейси, які прямують в тому ж напрямку. Однак якщо ці пасажири та пасажири, чиї поїзди вимушено змінили маршрут, вирішать відмовитися від подорожі, вони зможуть повернути 100% коштів за квитки.
Усі потяги Південно-Західної залізниці, що перебувають у дорозі зараз продовжують рух. Більшість приміських поїздів курсують під теплотягою, адже низка ділянок залишається без електропостачання. Також через перебої з подачею електроенергії вони курсуватимуть з обмеженням швидкості, тому, відповідно, затримаються на шляху прямування,
– повідомили в Укрзалізниці.
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Які рейси затримуються
Також через зниження напруги деякі потяги затримуються у дорозі та змінюють маршрут. Зокрема, мовиться про ділянку Коростень – Здолбунів. Там у найближчу добу буде змінено маршрут курсування низки рейсів ділянкою Козятин – Шепетівка, що також змінить їхній час у дорозі. Мовиться про рейси:
- №3/4 Ужгород – Запоріжжя,
- №7/8 Київ – Чернівці,
- №67/68 Київ – Варшава,
- №53/54 Київ – Перемишль,
- №30/29 Ужгород – Київ,
- №17/18 Харків – Ужгород,
- №16/15 Рахів – Харків,
- №92/91 Львів – Київ,
- №95/96 Київ – Рахів,
- №2/1 Івано-Франківськ – Харків,
- №54/53 Перемишль – Київ,
- №750/749 Ужгород – Київ,
- №43/44 Київ – Івано-Франківськ.
При цьому пасажири поїзда №43 Київ – Івано-Франківськ, які прямують до станцій Коростень та Звягель (донедавна – Новоград-Волинський), можуть пересісти з тими ж квитками по Києву в поїзд №97 Київ – Ковель. Однак якщо ви вирішили скасувати свою подорож та здати квитки, то це також можливо. Залізниця тоді поверне 100% вартості.