Настав переломний момент, – британський полковник у відставці сказав, чого бракує Україні

Росія виробляє більше боєприпасів, ніж усі країни-члени НАТО. Проте країна-агресорка втратила тисячі танків, бронетранспортерів, літаків та іншої техніки. І не зможе усе відновити в потрібних обсягах, аби підтримувати свої сили у найближчі 2 роки.

Також російська економіка починає натрапляти на труднощі. Важливо, аби Захід та особливо Європа ліквідували усі лазівки для експорту російської нафти та газу. Оскільки завдяки цьому Росія отримує значну частину доходів. Таку думку 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.

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Про переломний момент для України

За словами британського полковника армії у відставці, якщо бої продовжуватимуться з такою ж інтенсивністю, то за наступні 2 роки від російської армії мало що залишиться.

Начальник Генерального штабу Великої Британії на початку цього тижня сказав, що Росії знадобиться 10 років, аби відновити свою армію до того рівня, який був до 24 лютого 2022 року.

Можливо, це і так. Проте ми всі усвідомлюємо, що Росія намагається нам загрожувати іншими способами. Тому, думаю, що для України зараз настав переломний момент,

– зазначив Геміш де Бреттон-Гордон.

Чого не вистачає ЗСУ

Окрім боєприпасів та далекобійних ракет, є повітряна сила. Якщо винищувачі F-16 ще не почали прибувати в Україну, вони все одно надійдуть. Якщо наша держава почне домінувати в небі, це суттєво полегшить життя солдатам на землі.

Також країни-партнери мають зняти обмеження з України й дозволити використовувати керовані ракети Storm Shadow та ATACMS для ударів по Росії.

Абсурдним є те, що Україні не дозволяють знищити аеродроми, з яких запускаються ракети та злітають літаки. І часто ці ракети запускають по медзакладах, як це було з онкологічною лікарнею у Києві 8 липня. Тому Захід ще чимало може зробити для України,

– наголосив полковник армії Великої Британії у відставці.

За його інформацією, Росія справді стикається з нестачею живої сили та має проблеми з моральним духом. Видається, що серед російського населення починає зростати невдоволення і люди нарешті починають усвідомлювати, у яку безнадійну ситуацію посилає Владімір Путін їхніх чоловіків на фронт в Україну.