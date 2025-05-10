Ми пропонуємо перші кроки: Зеленський прокоментував 30-денне перемир'я

Президент України Володимир Зеленський заявив, що робиться усе можливе для припинення вогню. 30-денне перемир'я буде першим кроком до миру.

Зеленський також висловив сподівання, що Збройні сили Україні продовжать бути сильними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Зеленський прокоментував 30-денне припинення вогню

Я думаю, ми робимо (для припинення вогню, – 24 Канал) все, що можемо в Єдності. Ми пропонуємо найважливіші перші кроки, як закінчити війну, і це безумовне припинення вогню. Отже, ми розраховуємо на те, що наша армія і наші союзники будуть сильними, але, звичайно, нам потрібна дипломатія, яка має добре спрацювати,

– сказав президент після пресс-конференції з лідерами "коаліції рішучих".

Нагадаємо, "коаліція охочих" ("рішучих") у Києві виступила з оголошенням щонайменше 30-денного перемир'я з 12 травня. Це де-факто ультиматум Росії, адже якщо та не погодиться, Європа та США готують руйнівні санкції проти неї.