Ексміністр закордонних справ сказав, чому Путін не піде на 30-денне припинення вогню

Владімір Путін запропонував переговори у Туреччині 15 травня, фактично відмовившись від пропозиції України щодо перемир'я на 30 днів. Малоймовірно, що Кремль загалом на це піде, адже причина лежить на поверхні.

Таку думку 24 Каналу висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зазначивши, що у випадку згоди задум російського диктатора повністю провалиться. Однак поки він продовжує війну, країна-агресорка руйнується зсередини.

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"Путін не хоче бути посміховиськом"

Ексміністр закордонних справ пояснив, що як тільки сторони припиняють вогонь на лінії фронту – в Україну одразу заходять іноземні сили, а саме війська НАТО.

Для Путіна це дуже-дуже погано, делікатно кажучи. Це для нього остаточне визнання, що його ідея так званого "сво" накрилась важким мідним тазом,

– наголосив він.

Російський диктатор не хоче, аби його ідеологія "денацифікації" провалилась, тому йому важливо продовжувати війну. Він не зважає на те, що продовження бойових дій та владання усіх коштів у війну руйнує економіку країни-агресорки.

Путін зараз нарветься на жорсткі санкції з Європи, може нарватись на гнів Дональда Трампа. Тим часом кожного дня з'являються повідомлення про занепад різних галузей російської економіки. Наприклад, на 30% впав продаж сільськогосподарської техніки,

– сказав Огризко.

Нагадаймо, що Володимир Зеленський підкреслив, що припинення на 30 діб – це більше про діалог та деескалацію, адже його "нікому не буде достатньо", щоб повністю відновити свої сили.