З 12 травня має початися всеосяжне припинення вогню, – Зеленський

У суботу, 10 травня, у Києві триває зустріч лідерів "коаліції охочих". Лідери домовилися, що вже з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне та безумовне припинення вогню на 30 днів.

Про це президент України заявив під час пресконференції у Києві, передає 24 Канал.

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Зеленський прокоментував 30-денне перемир'я

Так, під час зустрічі "коаліції охочих" Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон, Кір Стармер, Дональд Туск та Володимир Зеленський домовилися, що з понеділка, 12 травня, має початися повне та всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати,

– вказав Зеленський.

Президент наголосив, що "безумовне припинення вогню" означає – без жодних умов. Будь-яка спроба висунути умови розглядатиметься як свідчення затягнути війну та зірвати дипломатію. Саме перемир'я має бути всеосяжним: в повітрі, на морі, та на суші.

На думку українського лідера, забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо в координації з США.

Протягом перемир'я триватиме робота над визначенням безпекових політичних, гуманітарних основ миру.

"Коаліція охочих" домовилася, що чітким пріорітетом є зміцнення Збройних Сил, як головного гаранта суверенітету і безпеки України. Ключовим елементом гарантій безпеки також має стати контингент підтримки.

Якщо Росія відмовиться під повного та всеосяжного припинення вогню, то мають бути застосовані санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи.