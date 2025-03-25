Росіяни хочуть неможливого: Кремль намагається вибити зі США єдиний важіль тиску
- Кремль вимагає від США зняття санкцій з російських компаній в обмін на часткове перемир'я в Чорному морі та енергетичній сфері.
- Олександр Краєв вважає, що вимоги Росії є неприйнятними і США не повинні послаблювати тиск на російську економіку.
Росія нібито погодилася на перемир'я в Чорному морі та енергетичному секторі, але при цьому висунула вимоги до США. Кремль намагається вибити єдиний важіль тиску на рівні з постачанням зброї в Україну – скасування санкцій проти низки російських компаній.
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв у розмові з 24 Каналом поділився, що Росія хоче неможливого. На його думку, США не мають причин послаблювати тиск на російську економіку.
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Чому США не погодяться на вимоги Росії
Згідно з повідомленнями Білого дому та українського президента Володимира Зеленського, Україна і Росія начебто домовились про запровадження часткового перемир'я в Чорному морі та щодо об'єктів енергетичної інфраструктури.
Однак пізніше з'явилось офіційне повідомлення Кремля, в якому зазначено, що домовленості зі Сполученими Штатами можуть набути чинності лише після скасування ряду санкцій проти Росії.
- під'єднати "Россільгоспбанк" та інші фінансові установи назад до SWIFT і відкрити кореспондентські рахунки;
- зняти санкції із компаній-виробників та експортерів продовольства й добрив;
- зняти обмеження на роботу страхових компаній із вантажними перевезеннями;
- скасувати обмеження на обслуговування в портах суден під російським прапором, залучених до торгівлі продовольством та добривами;
- скасувати санкції на постачання до Росії сільськогосподарської техніки.
Вимоги Кремля є абсолютно неприйнятними з раціонального погляду,
– наголосив Краєв.
Москва намагається отримати від американської делегації та керівництва США зняття санкцій, що є єдиним реально робочим важелем тиску на рівні з постачанням озброєння Україні.
Наразі є 2 основні важелі тиску, які Америка може застосувати проти Росії: санкції та передача додаткового озброєння Україні,
– зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".
Якщо хоча б один із цих важелів ослабити, у США не залишиться суттєвих інструментів для зміни російської позиції.
Тому з логічного погляду, з необхідності, а також з погляду американської зовнішньої політики, США не мають права погоджуватися на такі умови і йти на поступки.
Зауважимо! Зеленський повідомив, що Україна передала перелік об'єктів, які не можна атакувати.
За словами Краєва, з поточною адміністрацією США важко щось прогнозувати. З огляду на поточний курс складно бути впевненим у тому, що все йтиме згідно з раціональними міркуваннями та інтересами Вашингтону.
Однак росіяни фактично вимагають неможливого, і навіть з економічного погляду, США не мають жодних причин послаблювати тиск на російську економіку.