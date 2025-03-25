Росіяни хочуть неможливого: Кремль намагається вибити зі США єдиний важіль тиску

Росія нібито погодилася на перемир'я в Чорному морі та енергетичному секторі, але при цьому висунула вимоги до США. Кремль намагається вибити єдиний важіль тиску на рівні з постачанням зброї в Україну – скасування санкцій проти низки російських компаній.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв у розмові з 24 Каналом поділився, що Росія хоче неможливого. На його думку, США не мають причин послаблювати тиск на російську економіку.

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Чому США не погодяться на вимоги Росії

Згідно з повідомленнями Білого дому та українського президента Володимира Зеленського, Україна і Росія начебто домовились про запровадження часткового перемир'я в Чорному морі та щодо об'єктів енергетичної інфраструктури.

Однак пізніше з'явилось офіційне повідомлення Кремля, в якому зазначено, що домовленості зі Сполученими Штатами можуть набути чинності лише після скасування ряду санкцій проти Росії.

Які умови поставив Кремль:

під'єднати "Россільгоспбанк" та інші фінансові установи назад до SWIFT і відкрити кореспондентські рахунки;

зняти санкції із компаній-виробників та експортерів продовольства й добрив;

зняти обмеження на роботу страхових компаній із вантажними перевезеннями;

скасувати обмеження на обслуговування в портах суден під російським прапором, залучених до торгівлі продовольством та добривами;

скасувати санкції на постачання до Росії сільськогосподарської техніки.

Вимоги Кремля є абсолютно неприйнятними з раціонального погляду,

– наголосив Краєв.

Москва намагається отримати від американської делегації та керівництва США зняття санкцій, що є єдиним реально робочим важелем тиску на рівні з постачанням озброєння Україні.

Наразі є 2 основні важелі тиску, які Америка може застосувати проти Росії: санкції та передача додаткового озброєння Україні,

– зазначив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Якщо хоча б один із цих важелів ослабити, у США не залишиться суттєвих інструментів для зміни російської позиції.

Тому з логічного погляду, з необхідності, а також з погляду американської зовнішньої політики, США не мають права погоджуватися на такі умови і йти на поступки.

Зауважимо! Зеленський повідомив, що Україна передала перелік об'єктів, які не можна атакувати.

За словами Краєва, з поточною адміністрацією США важко щось прогнозувати. З огляду на поточний курс складно бути впевненим у тому, що все йтиме згідно з раціональними міркуваннями та інтересами Вашингтону.

Однак росіяни фактично вимагають неможливого, і навіть з економічного погляду, США не мають жодних причин послаблювати тиск на російську економіку.