Команда Зеленського у Джидді зробила продуманий тактичний хід, що спонукав США піти назустріч

У Джидді Україна та США домовились про припинення вогню на 30 днів, якщо на це погодиться Росія. Позиція нашої держави щодо миру через тиск на Росію, надання озброєння для ЗСУ і так далі раніше викликала негативну реакцію у Білому домі.

Тому Україна під час переговорів у Джидді здійснила продуманий тактичний хід. Це 24 Каналу зауважив доктор філософії, політичний експерт Ігор Городницький.

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Україна поїхала не з пустими руками

Ігор Городницький зазначив, що адміністрація президента США Дональда Трампа прагне швидкого миру. Україна не раз повторювала свою позицію щодо того, що потрібне озброєння для ЗСУ, максимальний тиск на Росію, змусити вийти окупантів з території України і так далі.

Якби ми педалювали питання про часткове перемир'я, ми звідти поїхали б ні з чим. Нам сказали б "ні", тому що це не лягає в парадигму Дональда Трампа. Я так розумію, що це був тактичний хід команди Зеленського для того, щоб їхати хоч з чимось, не з пустими руками,

– сказав він.

Українська команда їхала з пропозицією часткового перемир'я. Однак вони змогли щось отримати, погодившись на перемир'я. Можливо, наша держава отримала ще якісь гарантії, окрім повернення військової допомоги та обміну розвідувальними даними.