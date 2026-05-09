Чи діє перемир’я, оголошене між Україною та Росією: хронологія подій і найважливіші заяви
Україна та Росія погодили триденне перемир'я на 9 травня. Для Кремля воно мало не лише військове, а й символічне значення, адже Москва прагнула гарантувати безпечне проведення параду до "дня перемоги" на Красній площі.
Українська влада заявила, що діятиме дзеркально: якщо Росія не атакуватиме, Київ також утримається від ударів. 24 Канал відстежує, якою є реальна ситуація та що відомо про перебіг перемир’я.
Чи діє перемир’я між Україною та Росією?
Ще наприкінці квітня Владімір Путін оголосив про намір запровадити "перемир'я" на 9 травня. У Кремлі тоді заявляли, що для припинення вогню Росії нібито "не потрібна згода Києва".
Втім Україна поставила власні умови. Президент Володимир Зеленський запропонував розпочати реальне припинення вогню ще у ніч на 6 травня. За словами українського лідера, лише у такому випадку можна було б говорити про безпеку проведення параду у Москві. Росіяни цю пропозицію проігнорували.
Натомість протягом кількох днів російські пропагандисти та представники Кремля відкрито погрожували Україні "ударами по центрах ухвалення рішень" у разі спроби зірвати парад у Москві.
Дійство на Красній площі для російської влади мало не лише символічне, а й політичне значення. Для Кремля проведення урочистостей без атак стало питанням репутації та демонстрації контролю над ситуацією всередині країни. Особливо це стосувалося Москви, яка після численних атак дронів останніх місяців перестала виглядати недосяжною для війни.
У Москві почався парад
Турбуються про парад, – в Угрупованні об'єднаних сил відповіли, як Росія дотримується перемир'я
Росія атакувала Запоріжжя, є загиблий
Атака по Сумщині
Росія ударила по Україні понад 40 БпЛА
Ворог атакував Дніпропетровщину
Росія відреагувала на перемирʼя
Зеленський відреагував на заяву Трампа
– наголосив президент.
Трамп оголосив перемирʼя
Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов під час ефіру 24 Каналу розповів про ситуацію, яку відслідкували військові.
За його словами, з 00:00 9 травня атакувальних дій з боку Росії в зоні відповідальності УОС.
Однак Трегубов додав: що "очікувано, що росіяни перекидають сили".
Ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль у Пологівському районі. На жаль, водій - 67-річний чоловік загинув на місці.
Також постраждали пасажири – 62-річний чоловік отримав осколкові поранення рук та ніг, жінка 61 року була травмована, медики встановлюють діагноз.
Постраждалих доставили до обласної лікарні.
Монітори повідомляли, що станом на початок доби ситуація була наступною:
О 08:17 повітряну тривогу оголошували й на Харківщині. На щастя, обійшлося без атак.
Вночі 9 травня Росія атакувала Сумщину. У Березівській громаді виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння.
Через загрози повторних ударів, фахівці ДСНС призупиняли роботи та слідували в безпечне місце.
Всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Інформація про постраждалих не надходила.
Майже 20 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками.
На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Марганецькій й Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки.
Загинув 35-річний чоловік. У важкому стані до лікарні доправлена 39-річна жінка. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
Противник бив і по Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Понівечене підприємство та сільськогосподарська техніка. Загинула одна людина.
За минулу добу на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.
Ніч в Одесі минула спокійно та без повітряних тривог.
У Кремлі підтримали пропозицію Трампа про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня.
У Москві заявили, що домовленість відповідає інтересам Росії та є продовженням попередніх контактів між Трампом і Путіним. Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що перемир'я передбачає також обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
"Така домовленість була досягнута в ході розмови двох лідерів", – заявив Ушаков.
Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що ідея продовжити режим тиші до 11 травня належала саме Трампу.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив домовленість про триденне перемир'я з Росією на 9, 10 та 11 травня.
Також, за словами глави держави, сторони погодили масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" за посередництва США.
Зеленський зазначив, що Україна погодилася на режим тиші насамперед заради повернення українських військових додому.
Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому,
Він також висловив сподівання, що США забезпечать виконання домовленостей російською стороною.
Президент США Дональд Трамп оголосив про триденне перемир'я у війні між Україною та Росією, яке має тривати з 9 по 11 травня.
За його словами, домовленість передбачає повне припинення вогню та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
"Я радий оголосити, що у війні між Росією та Україною буде діяти триденне припинення вогню", – заявив Трамп.
Американський лідер також зазначив, що з відповідною ініціативою виступив особисто він, а на пропозицію нібито погодилися і Володимир Зеленський, і Володимир Путін.