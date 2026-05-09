24 Канал Новини України Чи діє перемир'я, оголошене між Україною та Росією: хронологія подій і найважливіші заяви
9 травня, 09:30
Вероніка Соцкова

Україна та Росія погодили триденне перемир'я на 9 травня. Для Кремля воно мало не лише військове, а й символічне значення, адже Москва прагнула гарантувати безпечне проведення параду до "дня перемоги" на Красній площі.

Українська влада заявила, що діятиме дзеркально: якщо Росія не атакуватиме, Київ також утримається від ударів. 24 Канал відстежує, якою є реальна ситуація та що відомо про перебіг перемир’я. 

Чи діє перемир’я між Україною та Росією?

Ще наприкінці квітня Владімір Путін оголосив про намір запровадити "перемир'я" на 9 травня. У Кремлі тоді заявляли, що для припинення вогню Росії нібито "не потрібна згода Києва". 

Втім Україна поставила власні умови. Президент Володимир Зеленський запропонував розпочати реальне припинення вогню ще у ніч на 6 травня. За словами українського лідера, лише у такому випадку можна було б говорити про безпеку проведення параду у Москві. Росіяни цю пропозицію проігнорували. 

Натомість протягом кількох днів російські пропагандисти та представники Кремля відкрито погрожували Україні "ударами по центрах ухвалення рішень" у разі спроби зірвати парад у Москві. 

Дійство на Красній площі для російської влади мало не лише символічне, а й політичне значення. Для Кремля проведення урочистостей без атак стало питанням репутації та демонстрації контролю над ситуацією всередині країни. Особливо це стосувалося Москви, яка після численних атак дронів останніх місяців перестала виглядати недосяжною для війни

 

10:17, 09 травня

У Москві почався парад

У Москві стартував військовий парад з нагоди 81-ї річниці завершення Другої світової війни. 

На Красну площу винесли державний прапор Росії та так званий "Прапор Перемоги". Очікується виступ Путіна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "спроб зірвати святкування Дня Перемоги сьогодні не було".

09:59, 09 травня

Турбуються про парад, – в Угрупованні об'єднаних сил відповіли, як Росія дотримується перемир'я

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов під час ефіру 24 Каналу розповів про ситуацію, яку відслідкували військові.

За його словами, з 00:00 9 травня атакувальних дій з боку Росії в зоні відповідальності УОС.

Однак Трегубов додав: що "очікувано, що росіяни перекидають сили".

09:48, 09 травня

Росія атакувала Запоріжжя, є загиблий

Ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль у Пологівському районі. На жаль, водій - 67-річний чоловік загинув на місці.

Також постраждали пасажири – 62-річний чоловік отримав осколкові поранення рук та ніг, жінка 61 року була травмована, медики встановлюють діагноз.

Постраждалих доставили до обласної лікарні. 
 

09:46, 09 травня

Монітори повідомляли, що станом на початок доби ситуація була наступною:

  • Стратегічна авіація – не активна;
  • БпЛА – у повітряному просторі України відсутні. Можливі пуски впродовж ночі;
  • Флот – ракетоносії заведені в порти базування;
09:45, 09 травня

О 08:17 повітряну тривогу оголошували й на Харківщині. На щастя, обійшлося без атак.

09:41, 09 травня

Атака по Сумщині

Вночі 9 травня Росія атакувала Сумщину. У Березівській громаді виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння.

Через загрози повторних ударів, фахівці ДСНС призупиняли роботи та слідували в безпечне місце.

Всі осередки горіння вдалося ліквідувати. Інформація про постраждалих не надходила.

09:40, 09 травня

Росія ударила по Україні понад 40 БпЛА

У ніч на 9 травня (з 18:00 8 травня) російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку по Україні. 

Противник застосував балістичну ракету типу "Іскандер-М" із території тимчасово окупованого Криму, а також 43 ударні безпілотники типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія", запущені з напрямків Росії: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Міллерово.

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, системи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 34 ворожі БпЛА на півдні, півночі та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних дронів у шести локаціях. Також на двох локаціях зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників.

09:39, 09 травня

Ворог атакував Дніпропетровщину

Майже 20 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками. 

На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Марганецькій й Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки. 

Загинув 35-річний чоловік. У важкому стані до лікарні доправлена 39-річна жінка. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. 

Противник бив і по Дубовиківській громаді, що на Синельниківщині. Понівечене підприємство та сільськогосподарська техніка. Загинула одна людина.

09:39, 09 травня

За минулу добу на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.

09:38, 09 травня

Ніч в Одесі минула спокійно та без повітряних тривог. 

09:33, 09 травня

Росія відреагувала на перемирʼя

У Кремлі підтримали пропозицію Трампа про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня. 

У Москві заявили, що домовленість відповідає інтересам Росії та є продовженням попередніх контактів між Трампом і Путіним. Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що перемир'я передбачає також обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". 

"Така домовленість була досягнута в ході розмови двох лідерів", – заявив Ушаков. 

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що ідея продовжити режим тиші до 11 травня належала саме Трампу.

09:31, 09 травня

Зеленський відреагував на заяву Трампа

Президент України Володимир Зеленський підтвердив домовленість про триденне перемир'я з Росією на 9, 10 та 11 травня. 

Також, за словами глави держави, сторони погодили масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" за посередництва США.

Зеленський зазначив, що Україна погодилася на режим тиші насамперед заради повернення українських військових додому.

Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому, 
– наголосив президент. 

Він також висловив сподівання, що США забезпечать виконання домовленостей російською стороною. 

09:23, 09 травня

Трамп оголосив перемирʼя

Президент США Дональд Трамп оголосив про триденне перемир'я у війні між Україною та Росією, яке має тривати з 9 по 11 травня. 

За його словами, домовленість передбачає повне припинення вогню та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". 

"Я радий оголосити, що у війні між Росією та Україною буде діяти триденне припинення вогню", – заявив Трамп. 

Американський лідер також зазначив, що з відповідною ініціативою виступив особисто він, а на пропозицію нібито погодилися і Володимир Зеленський, і Володимир Путін.

