"10 травня в Києві може не настати": Медведєв накинувся на Зеленського

Володимир Зеленський відкинув пропозицію Путіна щодо перемир'я на три дні – з 8 по 10 травня. Український лідер не бачить у короткотривалому припиненні вогню сенсу і, натомість, пропонує подовжити його принаймні на 30 днів.

Відмова президента України брати участь у "театральній постановці" Кремля неабияк роздратувала його власників. Так, заступник голови Радбезу Росії Дмітрій Медєведєв накинувся на главу нашої держави з образами і погрозами, передає 24 Канал.

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Медведєв вибухнув від злості

До слова, Володимир Зеленський також дав чітко зрозуміти, що Київ не допомагатиме Путіну у створенні "м'якої атмосфери" його виходу з міжнародної ізоляції. Політик підкреслив, що Україна не може гарантувати безпеку світових лідерів, який прибудуть на парад у Москві 9 травня.

У Кремлі розраховували, що триденне перемир'я допоможе уникнути інцидентів, у той час, як диктатор прийматиме своїх високопоставлених гостей з інших країн. Але Київ не захотів грати за правилами окупантів, ось вони і вийшли з себе.

Так, Дмітрій Медведєв обізвав Зеленського.

Зелене непоголене ч*о заявило, що відкидає пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 Травня і не може забезпечити безпеку світових лідерів у Москві. А хто шукає його гарантій? Просто словесна провокація. Не більше,

– написав у себе в телеграмі посіпака Кремля.

Також він пригрозив, що, мовляв, якщо Україна задумає влаштувати реальну "провокацію" на "день перемоги", "ніхто не гарантує, що у Києві настане 10 травня".

Нагадаємо, що за даними InformNapalm, ФСБ готує низку терактів на 9 травня у кількох російських регіонах. Москва хоче дискредитувати Україну, зірвати мирні зусилля США та мобілізувати власне суспільство.