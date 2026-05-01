Є принциповий нюанс, – експерт розібрав, чому Путін несподівано заговорив про "перемир'я"

Путін запропонував "перемир'я" на 9 травня, коли в Росії будуть проходити паради. Кремль хоче убезпечитися в такий спосіб від атак українських дронів, які регулярно навідуються на російську територію. Якщо припинення вогню передбачається бодай на один день, то треба говорити про моніторинг, хто його буде здійснювати, яким чином буде реакція на порушення.

Про це у розмові з 24 Каналом наголосив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, додавши, що слід звернути увагу на те, в який спосіб Путін просуває ідею цього "перемир'я".

Дивіться також Росія вимагає нового перемир'я: чого найбільше боїться Путін і чи справді річ у параді 9 травня

Путін відмовляє Україні у суб'єктності

Російський диктатор озвучив про "перемир'я" на 9 травня, яке хотіла б встановити Росія, не українській стороні, а американській в особі президента США Трампа. Зі слів Леонова, очільник Кремля демонструє, що він поговорив зі старшими (США – 24 Канал) й нібито про все домовився.

Є принциповий нюанс. Він полягає у тому, в який спосіб про це "перемир'я" було оголошено. Фактично Путін озвучив про це у розмові з Трампом і таким чином він хоче показати, що відмовляє Україні у суб'єктності. Якщо мовиться про припинення вогню, то мають про це домовлятися дві сторони, які воюють,

– зазначив Леонов.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень нагадав про те, як проходило нещодавнє "великоднє перемир'я", яке Росія порушила понад 10 тисяч разів. Він підкреслив, що той спосіб, який обрав Путін для оголошення припинення вогню, покликаний на те, щоб змусити Україну не атакувати, аби росіяни мали змогу спокійно провести парад.

Путін чекає на зняття санкцій, але Трамп не має впливу на ЄC

Росія на повне припинення вогню не зголошується. Хоче далі здійснювати збройну агресію, хоча Україна заявляє про намір встановити довгострокове перемир'я. Раніше Трамп саме це й просував, спочатку безумовне припинення обстрілів, а вже другим етапом – мирна угода, однак Кремль на таке не пішов.

Поки в Путіна є можливість стріляти й вбивати, він буде продовжувати війну. Вже криються глибинні причини. Якщо у 2022 році Путін вів війну, щоб перемогти, то у 2026-му він це робить, аби уникнути наслідків цієї війни, стратегічної поразки,

– озвучив Леонов.

Він додав, що жодної цілі Путін в цій війні не досягнув, натомість Росія перебуває у жорсткій економічній кризі, вона перетнула точку неповернення. Її економіка переведена на воєнні рейки. Тому, якщо бойові дії припинити, криза, з його слів, лише посилиться.

"Росії потрібне зняття санкцій, на що зараз не хоче йти Європа. Вона прагне бути присутньою за столом переговорів і про це канцлер Німеччини Мерц поінформував Трампа. У американського президента нині немає карт тиснути ні на Україну, ні на Європу, на що Путін сподівався", – підсумував Леонов.

Що може запропонувати Україна?

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук також вказав на те, що Трамп сьогодні не має в руках козирів, аби тиснути на Україну й змушувати погоджуватись на таке одноденне "перемир'я" задля параду в Росії. А от Україна нині демонструє суб'єктність.

Незрозуміло, а чому 9 травня? Давайте відзначимо день перемир'я 8 травня, щоб в Україні та Росії могли згадати жертв найбільшої війни XX століття. Можемо також запропонувати тиждень перемир'я або ж погодитись на пропозицію Трампа і піти на поводу Путіна. Це буде ще однією його маленькою перемогою,

– зауважив Лакійчук.

До відома! Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи пропозицію Путіна про припинення вогню на 9 травня, висловився про те, що диктатор переживає за парад, саме тому вирішив вдавати, що готовий припинити вогонь на добу. Коваленко зауважив на тому, що очільник Кремля переймається через цей захід, бо сьогодні не здатен гарантувати безпеку навіть у Москві.

