Попри "перемир'я": росіяни продовжують обстріли прифронтових регіонів, є загиблий

Російські війська 8 травня, в перший день так званого "перемир'я", продовжили обстріли прифронтових регіонів України. Внаслідок ворожих атак постраждали населені пункти на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Херсонщині.

Про те, як росіяни цинічно продовжують удари по Україні під час "перемир'я", читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Росіяни обстрілюють прифронтові регіони

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що від російських обстрілів постраждали два населені пункти. У селі Великі Проходи Дергачівської громади внаслідок атаки FPV-дронами поранень зазнали троє людей, у Куп'янську – двоє, також було пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

На Харківському напрямку українські захисники 8 травня відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів.

У Дніпропетровській області 8 травня ворожі обстріли також не припинялись. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни продовжували бити по Нікопольщині – райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадах.

Вони потерпали від атак БпЛА та артилерії. Постраждав 83-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно,

– написав Лисак.

Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини / Фото: Сергій Лисак

На Донеччині, за даними ОВА, внаслідок ворожих атак постраждали троє людей. Очільник адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що загалом протягом доби 8 травня росіяни шість разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Також з лінії фронту евакуювали 181 людину, зокрема 38 дітей.

У Херсонській області внаслідок російських ударів 8 травня одна людина загинула, ще одна – зазнала поранень. Очільник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.