В цьому зацікавлена Росія та її союзники: політолог пояснив дії Трампа щодо Ірану

Трамп роздратований, бо вважав, що сторони конфлікту на Близькому Сході домовилися про перемир'я. Проте згодом дізнався, що ракетні обстріли продовжуються. Він не врахував одну важливу обставину.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, пояснивши, що крім подвійної гри Нетаньягу, який Трампу сказав "так", але зацікавлений продовжувати удари та остаточно зруйнувати політичний режим в Ірані, існує проблема і в Тегерані.

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Як діятимуть США

Як зауважив політолог, зараз в Ірані нема чіткої системи ухвалення рішень. Дуже схоже, що одна частина іранського керівництва (президент, МЗС) домовлялася про перемир'я, бо хоче зберегти режим та Іран від ще більшого руйнування, а інша частина (КВІР) не хоче припиняти вогонь.

Досі невідомо остаточної позиції верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Він, зі слів Фесенка, буде кінцевою ланкою ухвалення рішень. Він ховається і прямого зв'язку з ним немає, тому така ситуація з порушенням перемир'я й виникла.

Найближчим часом США спробують перемир'я довести до ладу, продумають механізми контролю за ним, оскільки щодо цього мають інтерес Сполучені Штати, зокрема Трамп. Він хоче отримати конкретний мирний результат.

В цьому зацікавлений і союзник Росії – Китай, який не хоче блокування Ормузької протоки, а хоче як і раніше отримувати іранську нафту і проти збільшення цін на неї. Але і Росія зацікавлена в тому, щоб не було ескалації, бо Путін хоче зберігати добрі відносини з Трампом,

– зазначив політолог.

Фесенко припустив, що можливо не відразу, а через певний період зниження інтенсивності бойових дій сторони спробують вийти на повне перемир'я. Шанси Трампа, на його думку, отримати Нобелівську премію є. Однак Іран та Ізраїль так і залишаться смертельними ворогами.

Що важливо донести до Трампа в Гаазі

Зараз Трамп, за переконанням політолога, буде виступати в ролі миротворця. Він чекає на компліменти в Гаазі, куди прибув на саміт НАТО. Фесенко зауважив, що якщо в американського президента буде непоганий настрій, можливо, це сприятиме вдалій зустрічі між ним і Зеленським.

Політолог вважає, що є шанс донести до Трампа позицію України з питань відновлення постачання американської зброї, особливо систем ППО. Крім того, треба провести консультації щодо виходу з глухого кута в переговорному процесі. Трампа, як наголосив політолог, потрібно поінформувати про те, що Росія не хоче домовлятися, а прагне продовження війни.

Дуже важливо делікатно донести йому про нинішню ситуацію, жахливі атаки росіян на мирні українські міста. Тому ця зустріч дуже важлива, як і участь в саміті НАТО. Для України важливо підтримувати координацію з партнерами, узгоджувати подальші дії,

– озвучив Фесенко.

Якщо буде ухвалене рішення про збільшення членами НАТО оборонних витрат до 5% (протягом десяти років), то передбачається, що в цих витратах може враховуватися військова допомога Україні. Це може стати системним інструментом підтримки нашої держави. Політолог підсумував, що Україна де-факто буде розглядатися як оборонний партнер НАТО навіть без членства в Альянсі.