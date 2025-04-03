Тоді запрацює перемир'я в морі: ексофіцер ВМС назвав 3 ключові пункти

Росія погодилась на часткове перемир'я у Чорному морі, але поки його наслідків ніхто не відчув. До того ж в угоді не було чітко окреслено, що означає перемир'я саме для України.

Про це 24 Каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко, зауваживши, що може виокремити 3 позиції, яких важливо дотримуватися. Вони зроблять угоду справді реальною та дієвою.

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Коли справді може запрацювати перемир'я

Важливо дотримуватися хоча б першочергових домовленостей. Завдяки цим 3 пунктам можна сподіватися, що перемир'я все-таки запрацює.

Перша позиція – Росія має припинити удари по українських портах, які є під нашим контролем. Найперше це стосується Одеси, Південного, Миколаєва, Очакова. Найнебезпечніша ситуація в Одесі, бо туди заходить більшість суден із "зернового коридору". Росіяни б'ють по них ракетами, страждають не лише судна, але й екіпажі.

Друга позиція – Україна почне ремонтувати свої порти для відновлення навігації. Це означає, що запрацюють військові та невійськові структури із пошуку морських мін, проведення розвідки, відновлення знаків.

Третя позиція – судна з портів України мають почати нормальну навігацію, яка була до війни. Вони не мають ховатися під територіальною "парасолею" країн НАТО, а йти під своїми прапорами.

"Коли запрацюють всі 3 елементи, тоді можна казати, що перемир'я встановлене. Якщо запрацюють хоча б 2, тоді справді хоч щось змінилося. Поки цього немає. Єдине, що я не чув останнім часом про удари "Іскандерами" по Одесі, але удари безпілотниками точно були", – наголосив Андрій Риженко.

Фінляндія виходить з угоди про невикористання протипіхотних мін

Кордон Фінляндії з Росією є дуже великим, але країна має гарну систему реакції на потенційну агресію. Їхні збройні сили в умовах мирного часу становлять 30 тисяч, але в оперативному резерві є понад мільйон. За дуже короткий час країна може мобілізувати ще близько 300 тисяч осіб.

Військово-морські та Повітряні сили зберігають чисельність. Вони укомплектовані технікою та озброєнням практично в умовах воєнного часу. Якщо Росія намагатиметься здійснити агресію, то вважається, що їй дозволять зайти на територію Фінляндії і застрягнути там,

– зауважив капітан першого рангу запасу ВМС України.

На півночі країни є багато озер, боліт. Там окупанти зупиняться на певний час, а тоді їх зустрінуть підготовлені підрозділи на тій лінії, яка буде максимально географічно сприятливою для оборони. Для того, щоб зупинити потенційний рух росіян, фіни можуть ставити мінні загородження на території поруч з кордоном.

Фінляндія ретельно дотримується міжнародних зобов'язань. Ймовірно, щоб до них не було ніяких претензій, вони вийшли з цієї угоди. Тож потенційна причина – підготовка до встановлення мінних оборонних загороджень на тих територіях, які прилягають до кордону з Росією.