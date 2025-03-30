У ВМС сказали, що робитимуть, якщо Росія порушить перемир'я на Чорному морі

Дмитро Плетенчук висловився щодо можливого перемир'я на Чорному морі. Україна реагуватиме на порушення з боку Росії.

У Військово-морських силах говорять, що разом із партнерами постійно стежать за ситуацією на воді та в повітрі. Про це Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону.

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Що робитиме Україна, якщо Росія порушить перемир'я на Чорному морі

Дмитро Плетенчук нагадав слова Рустема Умєрова про те, що росіяни не можуть залишати східну частину Чорного моря. Інакше Київ вважатиме це порушенням перемир'я.

Це теж вже неодноразово обговорювалося і вищим керівництвом країни, що, звісно, реакція буде адекватною. І міністр оборони України Рустем Умєров так само озвучував вимогу щодо того, що росіяни не можуть покидати східну частину Чорного моря, де вони мають формальне юридичне право знаходитися, це узбережжя російське, і де вони фактично і знаходяться вже тривалий час,

– пояснив речник ВМС.

Як і раніше, так і зараз Плетенчук сказав, що для Києва припинення вогню на Чорному морі є передусім припиненням обстрілів портової інфраструктури. Але по російських кораблях можна бити.

"І так, це про безпеку. Це про те, які об'єкти не можна уражати під час перемир'я. Це, звісно, стосується сталої роботи нашого зернового коридору і можливості набувати експортних спроможностей. Щодо безпосередньо військових цілей – як ви знаєте, з того, що було озвучено представниками українського МЗС, на військові об'єкти, такі як кораблі, наприклад, це не поширюється", – підкреслив речник.

Утім, поки що досить складно говорити про умови перемир'я на Чорному морі. Слід дочекатися кінцевого варіанту документа, де буде прописано усі умови та вказано засоби контролю за дотриманням домовленостей.

29 березня Венс заявив, що перемир'я на Чорному морі майже досягнуто.