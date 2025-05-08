Це не "перемир’я", – у Зеленського розкрили, чому Росія не обстрілювала Україну минулої ночі

Російський диктатор оголосив "перемир'я", яке мало розпочатися о 00 годині 8 травня. Як і очікувалося, ніякого припинення вогню немає, а ворог продовжує обстріли України та атаки на фронті.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що всі заяви Росії є елементами гібридної війни. Так окупанти намагаються захопити інформаційний простір і заповнити його своїми ідеями.

Дивіться також "Росія бреше": у ЦПД розповіли про те, чому "перемир'я" так і не настало

Чому одну ніч не було обстрілів

Росіяни ведуть війна на території України точно не тому, що хочуть миру. Зараз Путін прагне домінувати в медіа, виглядати модератором процесів.

Варто розуміти, що немає ніякого припинення вогню. Росія веде активні бойові дії на всіх напрямках. Тактична артилерія, авіація продовжують працювати. Немає ні фактичного, ні юридичного перемир'я,

– наголосив Михайло Подоляк.

Єдине, що змінилося – це відсутність тривог у ніч на 8 травня, бо тоді Росія не запускала "Шахеди". Але причина зовсім не в тому, що Путін хоче перемир'я. Це дії України заблокували всі російські аеропорти, зупинили інтернет, мобільний зв'язок.

Через це Путін не міг не перебувати у панічному настрої. Він думав, що Росія атакуватиме, проводитиме парад, інші заходи, а Україна залишить це без відповіді. В останній рік все змінилося,

– додав радник голови ОПУ.

Тому російський диктатор боїться, що Україна проведе атаку й зіпсує йому свято. Через це він міг зупинити на одну ніч обстріли дронами й сподівався, що наша країна зробить так само. Це виключно пропагандистський момент, який немає нічого спільного з припинення вогню.

Водночас росіяни цинічно заявляють, що Україна нібито порушує перемир'я. Хоча ніяких домовленостей щодо цього взагалі не було. До того ж кількість боєзіткнень залишається такою самою як у попередні дні.

Крім того, росіяни мають зрозуміти, що Україна здатна провести потужну атаку. У нас є далекобійні дрони, щоб зламати конструкцію безпеки диктаторської безпеки.

Нагадаємо, упродовж 6 – 7 травня Росію масовано атакували дрони. Були влучання у низку стратегічних об'єктів, зокрема у завод, який виробляв оптоволокно для дронів.