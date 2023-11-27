Перемир'я у Газі продовжили: як довго воно триватиме
27 листопада 2023, 18:46Читать новость на русском
Джерело:The Times of Israel
Катар успішно уклав угоду між Ізраїлем та ХАМАС про продовження перемир'я між ними. Воно триватиме ще кілька днів.
Тимчасове перемир'я у Секторі Гази продовжили ще на 2 дні. Про це у соцмережі X (раніше Твітер) повідомив представник міністерства закордонних справ Катару.
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Що дасть тимчасове перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем
Перемир'я між сторонами означає, що щонайменше ще 20 ізраїльських заручників буде звільнено впродовж вівторка та середи. При цьому Ізраїль щодня звільнятиме по 30 палестинських ув'язнених.
Варто зауважити, що підтвердження Ізраїлю щодо продовження перемир'я ще немає. Однак ХАМАС вже опублікував відповідну заяву. Також перемир'я офіційно підтвердили у Білому домі.
Що відомо про перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем
- 24 листопада у Секторі Гази офіційно почався режим припинення вогню. За посередництва Катару Ізраїль та ХАМАС домовилися про те, що бойовики звільнять 50 заручників, викрадених 7 жовтня. Більша частина з них – жінки та неповнолітні.
- Ізраїль зі свого боку зобов'язався звільнити з в'язниці 150 палестинських в'язнів, серед яких теж є жінки та неповнолітні до 18 років.
- Крім цього, за домовленістю під час припинення вогню в Сектор Гази безперешкодно завозять гуманітарну допомогу для цивільних. Наразі щодня до Гази доставляють близько 130 тисяч літрів дизпалива, чотири вантажівки з газом та 200 фур з гуманітаркою.
- Але в Ізраїлі одразу ж попередили, що перемир'я тимчасове. Зокрема, в перший же день Армія оборони Ізраїля розповсюджувала листівки з проханням не повертатися до північних районів до повного припинення бойових дій.