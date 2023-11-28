ХАМАС звільнив 5 групу заручників: це сталося попри порушення перемир'я

Бойовики ХАМАС 28 листопада відпустили 5 групу захоплених в Ізраїлі заручників. Це сталося попри те, що раніше палестинська та ізраїльські сторони звинувачували одне одного у порушенні перемир'я.

Звільнені люди понад 53 дні перебували у полоні у Секторі Гази. Їх передали представникам Червоного Хреста у Єгипті.

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Журналісти зазначили, що очікується, що вже 29 листопада буде звільнено ще 10 заручників, і загалом до вечора 28 листопада будуть повернуті 20 заручників. У WSJ зазначили, що угода виконується вже п'ятий день поспіль, попри заяви сторін про порушення перемир'я.

За даними газети, офіційні особи Єгипту та Катару оголосили, що учасники переговорів активно закликають обидві сторони продовжити поточну паузу.

Крім того, у виданні The Times of Israel наголосили, що тимчасове перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС було продовжене на два дні "для того, щоб доставити додаткову допомогу в Сектор Гази й звільнити якомога більшу кількість заручників і полонених".

Інформацію щодо продовження режиму припинення вогню підтвердили у США та Катарі.

Водночас речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що продовження тимчасового припинення вогню все ще не ухвалили остаточно.

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