ХАМАС порушив режим припинення вогню з Ізраїлем: внаслідок обстрілу є поранені

Армія оборони Ізраїлю 28 листопада повідомила, що ХАМАС порушив режим припинення вогню. За словами ЦАХАЛ, палестинські бойовики здійснили напад на північну територію Сектору Гази.

Внаслідок цього кілька ізраїльських військових зазнали легких поранень. У ЦАХАЛ наголосили, що це перше серйозне порушення "режиму тиші" з початку перемир'я.

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ХАМАС порушив перемир'я з Ізраїлем

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що три вибухові пристрої здетонували на півночі Сектора Газа. Ці інциденти, що відбулися у двох різних районах, у ЦАХАЛ вважають явним порушенням угоди про припинення вогню.

Крім того, ізраїльські військові наголошують, що під час однієї з атак військовослужбовців обстріляли, в результаті чого ті відповіли вогнем у відповідь.

В обох випадках сили ЦАХАЛ перебували в межах узгоджених ліній припинення вогню,

– наголосили в Армії оборони Ізраїлю.

Водночас речник військового крила ХАМАС заявив, що його бійці відповідали на "явне порушення" режиму припинення вогню з боку ЦАХАЛ на півночі Сектору Гази, яке призвело до стрілянини. Він також зазначив, що ХАМАС "відданий перемир'ю доти, доки його дотримується противник".

Між Ізраїлем і ХАМАС діяло перемир'я