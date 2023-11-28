ХАМАС порушив режим припинення вогню з Ізраїлем: внаслідок обстрілу є поранені
Джерело:Times of Israel
Армія оборони Ізраїлю 28 листопада повідомила, що ХАМАС порушив режим припинення вогню. За словами ЦАХАЛ, палестинські бойовики здійснили напад на північну територію Сектору Гази.
Внаслідок цього кілька ізраїльських військових зазнали легких поранень. У ЦАХАЛ наголосили, що це перше серйозне порушення "режиму тиші" з початку перемир'я.
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ХАМАС порушив перемир'я з Ізраїлем
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що три вибухові пристрої здетонували на півночі Сектора Газа. Ці інциденти, що відбулися у двох різних районах, у ЦАХАЛ вважають явним порушенням угоди про припинення вогню.
Крім того, ізраїльські військові наголошують, що під час однієї з атак військовослужбовців обстріляли, в результаті чого ті відповіли вогнем у відповідь.
В обох випадках сили ЦАХАЛ перебували в межах узгоджених ліній припинення вогню,
– наголосили в Армії оборони Ізраїлю.
Водночас речник військового крила ХАМАС заявив, що його бійці відповідали на "явне порушення" режиму припинення вогню з боку ЦАХАЛ на півночі Сектору Гази, яке призвело до стрілянини. Він також зазначив, що ХАМАС "відданий перемир'ю доти, доки його дотримується противник".
Між Ізраїлем і ХАМАС діяло перемир'я
- Між ЦАХАЛ і ХАМАС 24 листопада почало діяти чотириденне перемир'я, якого вдалося досягти за посередництва Катару. Зрештою сторони погодилися обмінятися ізраїльськими заручниками та палестинськими в'язнями.
- Після успішних обмінів 27 листопада стало відомо, що сторони домовилися продовжити режим припинення вогню іще на два дні. Це означає, що буде звільнено щонайменше 20 ізраїльських заручників і 30 палестинських ув'язнених.
- Того ж дня ХАМАС звільнив чергову групу ізраїльських заручників. Там було 11 людей, серед яких були жінки та маленькі діти, зокрема близнючки у віці трьох років: Емма та Юлі.
- Вони вже перебувають на території Ізраїлю, а медики наразі перевіряють стан їхнього здоров'я. Водночас ЦАХАЛ теж звільнив десятки палестинців.