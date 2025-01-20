Які є позитивні та негативні пункти в угоді між Ізраїлем і ХАМАС

За понад рік війни Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про припинення вогню, яка почала діяти 19 січня. Терористи вже звільнили з полону трьох ізраїльтянок, натомість з в'язниць відпустили 90 палестинців.

Саме звільнення заручників, яких утримував ХАМАС, було головною ціллю. Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик з Ізраїлю Давид Шарп, пояснивши, що наразі мовиться лише про перший етап, в межах якого звільнять поранених, жінок і дітей.

Читайте також Розпочато процес передачі заручників: що відомо про угоду між ХАМАС та Ізраїлем

Що передбачає угода

Паралельно з гуманітарною метою, Ізраїль прагнув знищити режим ХАМАС. Такі 2 цілі дещо суперечили одна одній, адже для подолання влади палестинських терористів треба було завдавати сильних ударів у різних місцях. Звісно, всі радіють за звільнення заручників, але деякі кроки, на які йде Ізраїль, називають неправильними.

Наразі є угода про припинення вогню на 42 дні. За цей час ізраїльська армія ЦАХАЛ має відступити з територій, які контролює. Натомість ХАМАС відпускає 33 заручники з 98. При цьому відомо, що з 98 щонайменше 36 загинули й цифра може бути більшою.

Якщо угода продовжується, то через 42 дні настає її другий етап. Він передбачає припинення війни під гарантії певних країн і вихід Ізраїля з усіх важливих територій.

Який пункт угоди недопустимий

"Саме другий етап викликає багато питань, бо хоч ХАМАС і розбитий та втратив десятки тисяч людей, але йому дають змогу безперешкодно відновлюватися. На мою думку, це неприйнятний крок для Ізраїлю", – наголосив Давид Шарп.

Невідомо, чи погодиться на нього влада країни, поки в офіційних заявах це також називають недопустимим. Тому другий етап досі не забезпечений. Переговори щодо нього мають початися на 16 день після припинення вогню.

Тоді постане вибір між відновлення війни й розумінням того, що близько 30 заручників ще певний час залишатимуться у руках терористів. Держава буде змушена ухвалити важке рішення,

– зазначив військовий аналітик з Ізраїлю.

Яка роль США

Не можна пояснювати все, що відбувається виключно тиском Дональда Трампа. ХАМАС та Ізраїль мали свої цілі, які з часом змінилися. Наприклад, від моменту представлення угоди у травні 2024 року, вдалося ліквідувати голову цієї терористичної організації.

"Хезболла" також вийшла з гри, програвши війну Ізраїлю, а режим сирійського диктатора Башара Асада зазнав краху. ХАМАС, який очікував розширення війни, залишився на самоті,

– підкреслив Давид Шарп.

Також не можна не зважати на внутрішній політичний тиск на Ізраїль. Всі ізраїльські політики хотіли звільнення заручників, різниця була лише у підходах до цього. Звісно, фактор Трампа також мав вплив. Він натиснув і на ізраїльське керівництво, і на ХАМАС.

Якщо після першого етапу війна знову відновиться, тоді ми побачимо справжні можливості Трампа впливати на ситуацію на Близькому Сході. Бо наразі не можна стверджувати, що саме він допоміг зупинити війну. Відбулася низка факторів, які до цього призвели.

Зауважимо, Ізраїль припинив вогонь у Секторі Гази після того, як ХАМАС надав список з іменами трьох ізраїльських заручників. Саме на цьому наполягав прем'єр країни. Через технічні моменти ХАМАС не зробив це до 8:30 ранку, як було погоджено, але згодом жінок все-таки звільнили.

Угоду про припинення вогню сторони схвалили 15 січня. Вона складається з трьох етапів. У межах першого Ізраїль має відпустити "багато сотень палестинців", а ХАМАС – 33 заручники. Наступні етапи почнуть обговорювати через 16 днів з моменту першого.