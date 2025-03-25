Україна передала перелік об’єктів, які не можна атакувати, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Росія домовилися не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі один одного. Українська сторона вже передала перелік об’єктів, які не можна атакувати.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції 25 березня.

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Україна передала перелік об'єктів, які Росія не може атакувати

Зеленський розповів, що у домовленості щодо заборони ударів по інфраструктурі, входять абсолютно всі об'єкти, пов'язані з енергетикою.

Ми передали, які об'єкти, ми вважаємо, не можуть бути атаковані. Щодо моря ми говоримо про те, що це тиша на морі і це вільне судноплавство. Ми не говоримо про військові цілі, ми говоримо судноплавство вантажне таке, яке у нас іде, воно повинне йти. Вільне судноплавство цивільних суден. Воно не так дуже сильно розписано в цій декларації. Тобто це ж скажімо так перші кроки. Подивимось, як це буде працювати,

– зазначив президент.

Водночас він підкреслив, що тиша на морі і вільне судноплавство говорить про те, що не можна завдавати ударів по інфраструктурі портів.

"Уточнення по цих домовленостях ще буде дуже багато", – зауважив Зеленський.