Керівник ЦПД сказав, що робитимуть США, якщо Росія знову обстріляє українські об'єкти енергетики

Україна узгодила зі США перелік енергетичних об'єктів для часткового перемир'я. Туди увійшли всі об'єкти енергетики разом з нафтогазовим комплексом.

Росія одразу почала маніпулювати, заявивши, що об'єкти нафто- і газовидобування нібито не узгоджували. Як розповів 24 Каналу керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, це лише один з прикладів російського шантажу.

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Як можуть реагувати у США на порушення перемир'я

Росіяни заявляють, що буцімто дотримуються перемир'я ще з 18 березня, але водночас додають, що для справжнього припинення вогню хочуть зняття санкцій. Те саме стосується списку з критичними об'єктами. Росія просто вирішила прибрати звідти наші пункти й додати свої.

Тепер окупанти маніпулюють тим, що якщо будуть прильоти по певних об'єктах, то їх нібито не погоджували й по них можна стріляти. Все це наслідки відсутності конкретної угоди, бо домовленості відбуваються на словах,

– зауважив Андрій Коваленко.

Треба бути готовими до того, що ворог точно звинувачуватиме Україну в порушенні угод. Про це також попереджали західних колег. Зараз наша держава чітко фіксуватиме всі дії Росії та повідомлятиме про них США.

Сполучені Штати як посередник мають застосовувати комплекс заходів. Раніше говорилося, що якщо Путін не припинить вогонь, то будуть застосовані економічні санкції, включно з енергоресурсами та банківським сектором,

– наголосив Андрій Коваленко.

На практиці може бути, що у відповідь на повідомлення України про порушення, Росія почне висувати свої версії і затягувати процес. Очевидно, що росіяни обрали тактику Мінського процесу й хочуть втягнути США у довгі диспути.

Зараз все залежить від поведінки США. Якщо Дональд Трамп дозволить втягнути себе у цей процес, як колись зробили європейці, то час почне працювати на ворога. Ми не маємо цього допустити. Ба більше, президент США не раз заявляв, що прагне швидких результатів.

Нагадаємо, після зустрічі в Саудівській Аравії Україна, Росія та США домовились про перемир'я у Чорному морі та енергетиці. Для підтримки впровадження домовленостей залучають треті країни. Також продовжиться робота над обміном військовополоненими та поверненням викрадених українських дітей.