Не бачу проблем, якщо є бажання, – Зеленський розкрив деталі угоди про перемир'я в морі

Володимир Зеленський заявив, що він не бачить проблем з перемир'ям у морі, якщо є бажання. А угода про безпеку судноплавства могла б поширюватися не тільки на кораблі, але й на портову інфраструктуру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час брифінгу.

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Що сказав Зеленський про угоду про перемир'я в морі

За словами Володимира Зеленського, під час зустрічей у Саудівській Аравії мовилося не лише про "тишу" щодо атак на судна. Також обговорювали припинення ударів по портах.

Угода по морю повинна була поширюватися на портову інфраструктуру – це і Одеса, і порт "Південний", і не тільки. Всі на це розраховували. Була домовленість на Чорному морі, але без моніторингу нема чого говорити,

– пояснив український лідер.

Він також наголосив, що була ініціатива, що Саудівська Аравія може моніторити безпеку енергетичних об'єктів. Але у країни немає відповідних засобів.

Зрештою президент України вважає, що контролювати ситуацію та проводити моніторинг щодо перемир'я безпосередньо у морі технічно може як Туреччина, так і інші країни, що представлені у Чорному морі.

"Це можуть США, Велика Британія, Румунія та Болгарія, оскільки вони (теж присутні – 24 Канал) у Чорному морі", – наголосив український лідер.

До слова, у Білому домі раніше заявляли, що США і Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі. Мовиться про безпечну навігацію, усунення застосування сили та запобігання використанню комерційних суден у військових цілях в акваторії моря.

Україна та Америка також домовилися про перемир'я у Чорному морі. Водночас глава Міноборони України Рустем Умєров підкреслив, що Київ вважатиме порушенням домовленості про перемир'я на воді переміщення російських військових суден за межі Східної частини Чорного моря.